Главный враг старения: врачи назвали самый незаменимый продукт

Ученые проводили эксперименты и узнали, как сказывается на здоровье людей повышенный уровень натрия в сыворотке крови.

Обезвоживание или просто недостаточное количество выпитой за день воды может обернуться проблемами со здоровьем и риском смерти даже в молодом возрасте.

Об этом сообщает New Atlas.

Ученые из Национального института здоровья в 2019 году занимались изучением последствий на организм мышей длительного ограничения в питьевой воде. Оказалось, что хроническое снижение дневной нормы выпитой воды приводило к сокращению продолжительности их жизни на полгода, для человека это время равноценно 15 годам жизни.

Недавно ученые продолжили эти эксперименты и узнали, как недостаток воды сказывается на здоровье людей. Исследователи взяли за точку отсчета данные долгосрочного исследования, начавшегося еще в конце 1980-х годов. В ходе наблюдений собирались данные по 15 000 реципиентам средним возрастом около 25 лет.

В качестве маркера применяли уровни натрия в сыворотке крови. Нормальный уровень составляет 135-146 ммоль/л.

Ученые пришли к выводу, что:

при уровне натрия выше 142 ммоль/л человеку грозит биологическое старение;

уровень выше 142 ммоль/л на 15% повышает шансы, что биологический возраст окажется значительно больше реального;

уровень выше 144 ммоль/л на 50% повышает вероятность высокого биологического возраста.

Эксперименты и наблюдения подтвердили взаимосвязь между недостатком воды и хроническими заболеваниями. Например, уровень натрия в сыворотке выше 142 ммоль/л связан с 64% увеличением риска хронических заболеваний, в том числе сердечную недостаточность, диабет и деменцию.

Также медики доказали, что у пациентов с высоким уровнем натрия (144,5-146 ммоль/л) вероятность преждевременной смерти на 21% выше.

Но вместе с тем ученые очень осторожно относятся к результатам наблюдений. Ведь корреляция не обязательно подразумевает причинно-следственную связь.

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