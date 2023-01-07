Главный враг старения: врачи назвали самый незаменимый продукт

Обезвоживание или просто недостаточное количество выпитой за день воды может обернуться проблемами со здоровьем и риском смерти даже в молодом возрасте.
Об этом сообщает New Atlas.
Ученые из Национального института здоровья в 2019 году занимались изучением последствий на организм мышей длительного ограничения в питьевой воде. Оказалось, что хроническое снижение дневной нормы выпитой воды приводило к сокращению продолжительности их жизни на полгода, для человека это время равноценно 15 годам жизни.
Недавно ученые продолжили эти эксперименты и узнали, как недостаток воды сказывается на здоровье людей. Исследователи взяли за точку отсчета данные долгосрочного исследования, начавшегося еще в конце 1980-х годов. В ходе наблюдений собирались данные по 15 000 реципиентам средним возрастом около 25 лет.
В качестве маркера применяли уровни натрия в сыворотке крови. Нормальный уровень составляет 135-146 ммоль/л.
Ученые пришли к выводу, что:
- при уровне натрия выше 142 ммоль/л человеку грозит биологическое старение;
- уровень выше 142 ммоль/л на 15% повышает шансы, что биологический возраст окажется значительно больше реального;
- уровень выше 144 ммоль/л на 50% повышает вероятность высокого биологического возраста.
Эксперименты и наблюдения подтвердили взаимосвязь между недостатком воды и хроническими заболеваниями. Например, уровень натрия в сыворотке выше 142 ммоль/л связан с 64% увеличением риска хронических заболеваний, в том числе сердечную недостаточность, диабет и деменцию.
Также медики доказали, что у пациентов с высоким уровнем натрия (144,5-146 ммоль/л) вероятность преждевременной смерти на 21% выше.
Но вместе с тем ученые очень осторожно относятся к результатам наблюдений. Ведь корреляция не обязательно подразумевает причинно-следственную связь.
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