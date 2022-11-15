Хирург назвал три способа скорректировать форму носа без скальпеля

По словам эксперта, чтобы немного сменить форму носа, необязательно ложиться под хирургический нож.

Чтобы немного сменить форму носа, необязательно ложиться под нож, а все необходимые манипуляции можно провести даже в кабинете косметолога.

Об этом рассказал пластический хирург Паруйр Минасян, сообщает портал Woman24.

По его словам, первый метод безоперационной ринопластики – это инъекции филлерами. Универсальная процедура используется для коррекции незначительных недостатков.

«С ее помощью можно скорректировать асимметрию, впадины, провалы, неровности», — отметил Минасян.

Вторым методом эксперт назвал инъекции липолитиков. Правда, такой сценарий подойдет далеко не всем. Эти препараты уменьшают объем подкожно-жировой клетчатки и убирают отеки, поэтому их смысл использовать разве что для сужения кончика носа.

Ну а третий, еще редко используемый метод – это нитки. Их тоже применяют для коррекции носа, когда целью является небольшое «стягивание» тканей. Правда, результат такой процедуры будет недолговечным, при этом могут выглядеть неестественно.

«Зачастую мы говорим, что лучше делать операцию – ринопластику, потому что при выраженной деформации, при искривлении перегородки, при посттравматических повреждениях безоперационная ринопластика неэффективна, здесь никакие уколы не помогут», — резюмировал эксперт.

Как сообщал Курсор, названы самые популярные виды пластической хирургии в Израиле. Так, в 2021 году около 82 тысяч израильтян прошли через ту или иную форму пластической хирургии, причем тремя наиболее популярными процедурами были увеличение груди, липосакция и пластика носа.

Ранее Курсор писал о том, что врачи медицинского центра «Шаарей-Цедек» в Иерусалиме использовали экспериментальную технику для замены уха пациента, у которого оно было оторвано в результате несчастного случая на рабочем месте.