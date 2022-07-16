Исследователи назвали продукт, предотвращающий потерю зрения

Ученые в ходе эксперимента выяснили, употребление какого продукта положительно влияет на зрительную систему и предотвращает серьезные заболевания.

С возрастом наше зрение претерпевает изменения, в частности меняется структура глаза, поэтому возрастает риск развития многих заболеваний, например, дегенерации желтого пятна. Но ученые назвали продукт, употребление которого может предотвратить эти проблемы.

Об этом сообщает издание Storinka.

Американские исследователи провели эксперимент, в котором участвовали 13 добровольцев в возрасте 45-69 лет. В течение трех месяцев, каждую неделю они 5 раз употребляли около 30 г сушеных ягод годжи. Еще 14 добровольцев употребляли в течение такого же времени специальную добавку для улучшения зрения.

После окончания эксперимента ученые сравнили оптическую плотность макулярного пигмента в их глазах и обнаружили позитивные изменения в группе людей, которые добавляли в свой рацион ягоды годжи.

По словам исследователей, в составе этих ягод есть соединения, которые положительно влияют на зрительную систему, защищая орган от заболеваний, связанных с возрастной дегенерацией желтого пятна.

Более того, ягоды обогащают организм витаминами, антиоксидантами и другими полезными микроэлементами, необходимыми для правильной работы организма.

«Курсор» писал ранее, какие продукты необходимо добавить в свой рацион, чтобы сохранить зрение.