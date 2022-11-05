Известный астролог назвала тяжелые даты ноября: Время ссор и обмана

В эти дни могут происходить переломные события. Также может случаться то, о чем ранее и речи не шло.

Как утверждают эксперты, на эти числа лучше не планировать ничего важного и решающего. День проводить нужно максимально спокойно и не поддаваться на провокации.

Подробнее о важных датах ноября рассказала Валентина Виттрок в своем Facebook-блоге.

11 ноября Луна, проходя по Близнецам, соединится с Марсом и нарушит гармонию с Нептуном. Возможно, это время словесных баталий и обманных ситуаций. К тому же, Солнце проходит разрушительный градус Скорпиона, — рассказала астролог.

Она добавила, что 12, 13 и 14 ноября — благоприятные даты, когда можно ощутить помощь, поддержку, удачу.

15,16 Луна во Льве — властная, наталкивается на сопротивление Сатурна и Урана, хотя Скорпионье Солнце достраивает рабочий аспект к Нептуну и Плутону. «Весьма красноречивый показатель церемониальной магии. 26, 27 — транзит Луны по Козерогу охлаждает эмоции, но есть поддерживающий аспект к Урану в Тельце, что может указывать на какие-то неожиданности и озарения», — добавила Виттрок.

Также она уточнила, что 28 и 29 ноября Луна идёт по Водолею, соединяясь с Сатурном, что может дать хороший отрезвляющий эффект или поиск стратегии.

Переход 30-го ноября Луны в знак Рыб дарит вещие сны, лень и царство красочного хаоса, написала астропсихолог.