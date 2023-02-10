Как сварить кастрюлю картошки за 10 минут: кулинары поделились хитростью

Что делать, если времени немного или гости на пороге? Все очень просто.

Эксперты рассказали про лайфхак, который поможет ускорить варку картофеля в 2-3 раза, не прилагая особых усилий. Необходимо сделать три шага, чтобы получить нужный результат.

Об этом пишет styler.

Корнеплоды очищают от кожуры, как обычно. Затем овощ разрезают на 4-6 частей – в зависимости от размера картофелины.

Картофель помещают в холодную воду, затем перемещают в кастрюлю. Овощи подсаливают и сразу заливают кипятком – так картофель сохранит максимум полезных свойств. Воды нужно столько, чтобы картофель был слегка покрыт.

Затем в кастрюлю добавляют небольшой кусочек сливочного масла. На поверхности образуется пленка, благодаря которой гарнир приготовится вдвое быстрее и приобретет приятный сливочный вкус.

Как приготовить вкуснейшее картофельное пюре

Сварите картофель в кипящей подсоленной воде, слейте жидкость и перетолките с помощью обыкновенной толкалки или вилки. Добавьте горячее молоко и мягкое масло высокой жирности. Чтобы добавить ресторанный вкус вашему блюду, добавьте немного сыра (пармезан, швейцарский сыр Эмменталь или экзотический сыр Рокфор – по вашему вкусу).