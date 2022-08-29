Как уменьшить зависимость от мобильного телефона: советы экспертов

Необходимость использования мобильников является фактом. Однако превращение этого в зависимость может быть еще более вредным для психического и физического здоровья человека.

Специалисты дают несколько действующих советов, как уменьшить зависимость от мобильного телефона.

Об этом пишет портал itechua.com.

Выключите оповещение

Один из главных отвлекающих факторов мобильных телефонов – сообщения о сообщениях, постоянно появляющихся в верхней части мобильного телефона. Эти сообщения могут быть основным фокусом, который мешает вам оставить зависимость от мобильного телефона, постоянно посылая сообщения, чтобы вы всегда были на связи.

Выберите приложения, от которых вы не хотите получать уведомления, оставляя включенными те, которые для вас наиболее важны. Мы рекомендуем оставлять телефон или приложение для обмена сообщениями только на случай чрезвычайной ситуации, когда с вами нужно связаться, но оставляйте их выключенными, если считаете это ненужным.

Удалите ненужные программы

Социальные медиа и программы обмена мгновенными сообщениями постоянно «напичкают» вас информацией и видео за видео, которые только манипулируют вашим дофамином.

Может показаться, что избавиться от них невозможно, но усложнение доступа к ним путем удаления программ принесет вам только пользу. Удалив такие программы вы всегда можете вернуться назад, но это не очень необходимо.

Используйте ночной режим

К счастью мобильные телефоны оснащены режимом «Время сна», который помогает пользователю знать, когда прекратить пользоваться мобильным телефоном.

Вы также можете запрограммировать систему на создание сообщений и оставлять экран черно-белым на весь установленный период. Инструмент можно найти в будильнике мобильного устройства.

Прекратите пользоваться мобильным телефоном и другой электроникой за 2 часа до сна

Если предыдущего совета было недостаточно, чтобы избавиться от зависимости от мобильного телефона и хорошо выспаться, возможно, пора провести «детоксикацию» электроники по крайней мере на 2 часа.

Кроме того, избегайте обмена сообщениями с людьми, которые, как вы знаете, не будут отвечать сразу, чтобы облегчить процесс разъединения. Просмотр телевизора также является частью «детоксикации». Выделите это время, чтобы почитать хорошую книгу или заняться другой деятельностью, не предполагающей использование электронных устройств.

Установите ограничения на использование программ

На подавляющем большинстве мобильных устройств Android есть функция, позволяющая предупреждать об ограничении времени использования каждого приложения.

Эта функция доступна почти во всех программах, но в программах социальных сетей она непременно есть. Вы можете найти эту опцию в настройках программы, перейдя в Настройки > Программы > “Нужна социальная сеть или программа”.

Замените зависимость на физическую активность

Зависимость от мобильного телефона напрямую связана с высвобождением дофамина, отвечающего за удовлетворение гормона, также вызывающего сильную зависимость. Еще один гормон, вызывающий привыкание, но пользующийся большой пользой – это «эндорфин», выделяющийся во время регулярных физических упражнений.

Когда вы тренируетесь постоянно, ваше тело начинает выделять больше эндорфинов, что доставляет удовольствие от каждого выполненного упражнения. Однако когда высвобождение дофамина уже на очень высокой стадии, вы можете поначалу не испытывать такого удовольствия от упражнений, но следование предыдущим советам поможет вам контролировать это.

Обратитесь за медицинской помощью

Если всех предыдущих советов было недостаточно, чтобы избавиться от зависимости от мобильного телефона, возможно, пора признать, что вам нужна медицинская помощь.

Психологи и психиатры могут дойти до корня проблемы и помочь вам избавиться от зависимости от мобильного телефона, но всегда помните, что процесс не происходит сразу, вам всегда нужно стремиться получить наилучший результат.

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