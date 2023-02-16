Как увеличить губы без инъекций: действенные методы

В последнее время стало модным увеличивать губы. Большинство женщин предпочитают решать вопрос кардинально с помощью инъекций, но есть бесплатные и более безопасные методы.

Фейсбилдинг — это специальные упражнения для мышц лица, которые позволяют привести в порядок контуры лица, убрать морщины и даже накачать губы. Данным методом пользуются мировые знаменитости, и сегодня мы расскажем, как без ущерба для собственного здоровья и кошелька увеличить свои губы.

Подробнее об этом информирует сайт Караван.

Упражнение 1. Увеличиваем объем губ. Для выполнения упражнения необходимо придерживать указательным пальцем верхнюю губу и выдыхать воздух изо рта. Не нужно сильно напрягать или надувать щеки, упражнения должны проходить мягко и естественно. То же сделайте и для нижней губы. Сделайте 15-20 подходов, в идеале вы должны почувствовать усталость губ и щек.

Упражнение 2. Стимулируем подгубные мышцы. Закройте рот и медленно проведите языком под губами. Сделайте 30 повторов по часовой стрелке. Отдохните немного и повторите против часовой стрелки. Это упражнение делает губы более упругими и к тому же стимулирует кровообращение в деснах, что полезно для здоровья зубов.

Упражнение 3. Укрепляем контуры губ. Нужно открывать рот, имитируя произношение звука «О». Можно представить, будто бы вы дуете на одуванчик. Одновременно с этим нажимайте пальцами на уголки губ, сдвигая их внутрь рта, изображая таким образом «рыбку». Чередуйте данное упражнение с растягиванием губ в улыбке. Избегайте чрезмерного напряжения.

Упражнение 4. Для тренировки носогубных складок. Нужно плотно сомкнуть губы и растянуть их в улыбке. При этом нужно удерживать уголки губ пальцами. Другими пальцами массируйте носогубные складки к крыльям носа и обратно. Сделать необходимо не меньше 20 подходов.

Упражнение 5. Предотвращаем опущение уголков рта. Положите подбородок на сомкнутые в замок руки (при этом руки нужно держать на весу). Раскрывайте рот и нажимайте подбородком на руки, а руками в этот момент сопротивляйтесь, подталкивая подбородок вверх. Это упражнение тренирует жевательные мышцы и мышцы нижней части лица. Необходимо совершить около 10-15 подходов.

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