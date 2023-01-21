Как вернуть свежесть черствому хлебу: эксперты назвали простые способы

Каждая хозяйка должна знать несколько простых способов вернуть хлебу свежесть, ведь далеко не всегда есть время снова идти в магазин.

Духовка. Чтобы размягчить черствый хлеб в духовке, нужно сначала опустить его под прохладную воду на несколько секунд. Затем разогрейте духовку до 200°C и поставьте хлеб на пять-десять минут. В результате вы получите свежий и вкусный хлеб.

Микроволновая печь. Возьмите чистое и слегка влажное кухонное полотенце. В него нужно завернуть хлеб, а затем поместить в микроволновку на 20 секунд. В результате мягкий и хрустящий хлеб можно будет есть.

На плите. Положите хлеб в сито и поставьте в кастрюлю. На дно кастрюли налейте воду, чтобы до сита осталось около 10 сантиметров. Включите газ и доведите воду до кипения. Держите хлеб над кипящей водой 5 минут. Кусочки хлеба периодически можно поворачивать, чтобы они размягчились равномерно.

Что делать с остатками черствого хлеба? Самый простой вариант — приготовить сухарики. Они станут прекрасным дополнением к супам или салатам. Для этого их нужно обжарить на незначительном количестве растительного масла, смешанного с измельченным чесноком, солью и любыми специями. Хранить сухарики следует в льняном мешочке, в сухом месте. Полиэтиленовый пакет использовать нельзя — в нем будет образоваться конденсат.