Какой цвет станет символом 2023 года и как использовать его с максимальной выгодой для себя

17:55, Сегодня
Полезные советы, Общество
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Фото: pixabay.com

Цвет определяется стихией того или иного животного, которое управляет энергетическими потоками. Пришло время узнать, что же за оттенок будет главным в 2023 году.

2023 год пройдет под управлением Водяного Кролика. В восточной философии это говорит о том, что символом года становится черный цвет. Однако, тут не все так просто, как кажется на первый взгляд.

Об этом пишет Слова и фразы. 

Сила черного цвета
Черный оттенок связан напрямую со стихией Воды, поэтому его сила будет наиболее мощной. Черный цвет не должен у вас ассоциироваться с чем-то плохим и грустным, непонятным и темным.

Черный оттенок в восточной культуре больше связывают со спокойствием, мудростью, проницательностью. Именно он поможет вам оставаться собранными и вдумчивыми в течении 2023 года. Если вы почувствуете, что надвигаются проблемы, просто наденьте что-нибудь черное.

Этот цвет поможет также добиться спокойствия в отношениях между родственниками. Надевайте что-нибудь черное, если наклевывается неприятный разговор.

Другие важные цвета 2023 года
Также крайне ощутимой станет энергия синего оттенка, что довольно очевидно, ведь он также олицетворяет Воду. Синий цвет поможет в интеллектуальной сфере и улучшит вашу память.

Голубой и бирюзовый оттенки обладают очень мощным успокаивающим эффектом. В фэн-шуй они олицетворяют мир, понимание и доброту. Бирюзовый цвет еще может давать жизненные силы и энергию в трудные времена. Если вы устали, обязательно постарайтесь надевать что-то в данной палитре.

Еще можете обратить внимание на мятный оттенок. Он очень похож по энергетике и в целом очень схож с бирюзовым. Он также ассоциируется с силой стихии Воды.

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