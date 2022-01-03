Календарь свадеб: самые удачные дни для заключения брака в 2022 году

Если в 2022 году вы планируете сыграть свадьбу, выбирайте удачную дату тщательно.

Свадьба – один из самых важных и счастливых дней в жизни каждого человека. Чтобы торжество прошло удачно и закончилось счастливым браком, нужно выбрать счастливую дату для свадьбы.

Знатоки Восточного гороскопа рекомендуют в 2022 году Черного или Синего Водяного Тигра заключать брачные узы. Уверяют, что браки, зарегистрированные в год Тигра, как правило, прочные и стабильные.

Браки, заключенные в 2022 году, подарят молодоженам долгие счастливые годы вместе. Об этом говорит основатель школы астрологии Лариса Гресь, — передает портал «redpost».

Однако, с точки зрения астрологии, есть и не очень благоприятные периоды, в которые лучше не планировать проведение свадьбы. А именно, когда ослабевает действие Венеры, которая отвечает за партнерские отношения.

с 1 до 29 января Венера будет находиться в ретроградной фазе.

с 27 февраля до 31 марта Венера проходит между Марсом и Сатурном, которые могут ослабить ее силу.

с 24 сентября до 18 октября.

Также стоит обратить внимание на два коридора затмений в 2022 году. В эти даты также рекомендуется воздержаться от заключения брака:

с 24 апреля до 23 мая.

с 18 октября до 15 ноября.

Остальное время вполне подходящее для заключения союза двух любящих сердец. Но самыми удачными в 2022 году будут даты с 30 июня по 11 июля.

А еще, астролог советует, принять во внимание благоприятные периоды года. Ведь иногда для везения не хватает совсем немного и так хочется взять и перемотать события буквально на пару дней назад, чтобы идеально вписаться в происходящее.

Поэтому стоит знать, когда сами планеты предоставляют периоды удачного стечения обстоятельств, когда, кажется, что само пространство и время идут навстречу!

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.