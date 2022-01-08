Когда в 2022 году будут самые опасные и неблагоприятные дни: список

В такие дни человек может жаловаться на ухудшение физического или морального состояния.

В 2022 году некоторые дни могут стать самыми опасными и неблагоприятными. Астрологи предупреждают, что в такие дни человек может жаловаться на ухудшение физического или морального состояния. Об этом сообщает «НВ».

В частности, людей могут ожидать приливы грусти, раздражения, агрессии, но и чрезмерное количество радостных чувств также может сыграть не на руку.

Астрологи советуют отменить все важные дела, избегать деловых встреч и не вступать в конфликты.

В 2022 году ожидаются два частичных солнечных затмения: 30 апреля и 25 октября. Астрологи говорят, что еще более опасными будут лунные затмения 16 мая и 8 ноября, так как они будут полными.

В 2022 году будет лишь одна пятница, на которую выпадет 13 число. Это произойдет 13 мая. В этот день лучше не ссориться с родными и не делиться ни с кем своими планами.

Ретроградный Меркурий в 2022 году начнет свое движение 14 января, 10 мая, 10 сентября, 29 декабря. Откажитесь в эти дни от дорогостоящих покупок.

Ретроградный Плутон начнет движение 29 апреля. Лучше посвятите день отдыху и релаксации.

Ретроградный Сатурн начнется 5 июня. В этот день откажитесь от составления планов,

Ретроградный Нептун начнется 28 июня. Старайтесь не ввязываться в конфликты в этот день.

Ретроградный Уран начнется 24 августа. В этот день вам нужно бояться мошенников.

Ретроградный Марс начнется 30 октября. Астрологи называют этот день одним из самых опасных. Вам нужно держать себя в руках.

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