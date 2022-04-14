Лунные сутки Гекаты: когда наступят самые опасные даты весны

Что нельзя делать в дни Гекаты» и какие даты весны 2022 астрологи назвали самыми тяжелыми.

Геката — древнегреческая богиня, которая ведала тайны черной магии и темного колдовства. Существует несколько дней в году, когда эта богиня управляет луной, а значит, влияет на все живое на Земле.

Об этом пишет УНИАН.

В лунном календаре есть 4 дня, когда люди становятся «сами не свои». Они поддаются влиянию темных сил и проявляют свои самые негативные качества. Такими датами назвали 9, 15, 23 и 29 лунные сутки.

9 лунные сутки — 9 апреля с 09:49 до 10:50 и 8 мая с 09:45 до 9 мая 11:05.

Люди в этот период могут верить сплетням, поддаваться манипуляциям, склонны к депрессии. Часто снятся кошмары, даже мелкие проблемы кажутся неразрешимыми. Лучше всего на девятые лунные сутки пытаться побороть свои страхи, переключаться на приятные дела или уходить с головой в работу. День рекомендуется провести с близкими и в спокойной обстановке, ни в коем случае не начинать никаких новых дел.

15 лунные сутки — 15 апреля с 17:43 до 16 апреля 19:15 и 14 мая с 18:10 до 15 мая 19:50.

Пятнадцатые лунные сутки олицетворяют энергию соблазнов, эгоизма и жадности. Именно в это время человек не мыслит критически, забывает обо всех, ему хочется «здесь и сейчас». Велик риск необдуманных поступков, в том числе краж или измен, о которых вы потом будете жалеть. Рекомендация — общаться только с позитивными людьми, молиться и не употреблять спиртного. Пытаться контролировать свои действия и мысли, а также обязательно запоминать сны — они будут вещими.

23 лунные сутки — 24 апреля с 03:50 до 25 апреля 04:09 и 23 мая с 02:30 до 24 мая 02:40.

Велики шансы склонности к авантюрным или агрессивным поступкам, увеличивается жажда к насилию. Человека могут сковывать страхи, депрессии, все валится из рук, возрастает количество конфликтов и драк, обостряются хронические заболевания. Сны в этот период нужно толковать с точностью до наоборот и стараться больше заниматься физической активностью, переключая свои мысли на благостный поток.

29 лунные сутки — 30 апреля с 04:55 до 30 апреля 23:31 и 29 мая 03:25 до 30 мая 03:40.

Этот день считается самым темным из всех вышеперечисленных. Резко возрастает количество ДТП, несчастных случаев, панических атак и кошмарных снов. Категорически запрещено находиться в темных помещениях или общаться с негативными людьми. Лучшее, что вы можете сделать — заняться медитацией, молиться и стараться помогать людям вокруг.

Что нельзя делать

Существует определенный перечень запретов, который нужно учитывать, чтобы не поддаться влиянию темных сил. В дни Гекаты нельзя:

заключать важные договора и сделки;

начинать новые дела;

менять место жительства;

ссориться и обижаться;

носить с собой большие суммы денег;

разговаривать с незнакомцами;

руководствоваться эмоциями.

Помните, что провокаций со стороны будет очень много, поэтому лучше не покидайте свои дома, а если такой возможности нет, то держите себя в руках и контролируйте происходящее.

Что можно делать

Если придерживаться рекомендаций, то можно спокойно пережить все тяжелые периоды. В нестабильные «темные» даты можно:

отдыхать и заниматься творчеством;

молиться и поститься;

проводить время с близкими;

помогать нуждающимся;

работать и посвящать себя хобби.

Астрологи утверждают, что люди, которые рождаются в дни Гекаты, — это личности, обладающие сверхспособностями. Они могут влиять на ход событий и хуже поддаются манипуляциям со стороны темных сил. Обычно, всю свою энергию направляют на помощь человечеству.

Вплоть до того, что если компания, в которой работает такой человек, занимается незаконными делами или руководство неуважительно относится к подчиненным, то велики риски краха бизнеса.