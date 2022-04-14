Лунные сутки Гекаты: когда наступят самые опасные даты весны

Геката — древнегреческая богиня, которая ведала тайны черной магии и темного колдовства. Существует несколько дней в году, когда эта богиня управляет луной, а значит, влияет на все живое на Земле.
Об этом пишет УНИАН.
В лунном календаре есть 4 дня, когда люди становятся «сами не свои». Они поддаются влиянию темных сил и проявляют свои самые негативные качества. Такими датами назвали 9, 15, 23 и 29 лунные сутки.
9 лунные сутки — 9 апреля с 09:49 до 10:50 и 8 мая с 09:45 до 9 мая 11:05.
Люди в этот период могут верить сплетням, поддаваться манипуляциям, склонны к депрессии. Часто снятся кошмары, даже мелкие проблемы кажутся неразрешимыми. Лучше всего на девятые лунные сутки пытаться побороть свои страхи, переключаться на приятные дела или уходить с головой в работу. День рекомендуется провести с близкими и в спокойной обстановке, ни в коем случае не начинать никаких новых дел.
15 лунные сутки — 15 апреля с 17:43 до 16 апреля 19:15 и 14 мая с 18:10 до 15 мая 19:50.
Пятнадцатые лунные сутки олицетворяют энергию соблазнов, эгоизма и жадности. Именно в это время человек не мыслит критически, забывает обо всех, ему хочется «здесь и сейчас». Велик риск необдуманных поступков, в том числе краж или измен, о которых вы потом будете жалеть. Рекомендация — общаться только с позитивными людьми, молиться и не употреблять спиртного. Пытаться контролировать свои действия и мысли, а также обязательно запоминать сны — они будут вещими.
23 лунные сутки — 24 апреля с 03:50 до 25 апреля 04:09 и 23 мая с 02:30 до 24 мая 02:40.
Велики шансы склонности к авантюрным или агрессивным поступкам, увеличивается жажда к насилию. Человека могут сковывать страхи, депрессии, все валится из рук, возрастает количество конфликтов и драк, обостряются хронические заболевания. Сны в этот период нужно толковать с точностью до наоборот и стараться больше заниматься физической активностью, переключая свои мысли на благостный поток.
29 лунные сутки — 30 апреля с 04:55 до 30 апреля 23:31 и 29 мая 03:25 до 30 мая 03:40.
Этот день считается самым темным из всех вышеперечисленных. Резко возрастает количество ДТП, несчастных случаев, панических атак и кошмарных снов. Категорически запрещено находиться в темных помещениях или общаться с негативными людьми. Лучшее, что вы можете сделать — заняться медитацией, молиться и стараться помогать людям вокруг.
Что нельзя делать
Существует определенный перечень запретов, который нужно учитывать, чтобы не поддаться влиянию темных сил. В дни Гекаты нельзя:
- заключать важные договора и сделки;
- начинать новые дела;
- менять место жительства;
- ссориться и обижаться;
- носить с собой большие суммы денег;
- разговаривать с незнакомцами;
- руководствоваться эмоциями.
Помните, что провокаций со стороны будет очень много, поэтому лучше не покидайте свои дома, а если такой возможности нет, то держите себя в руках и контролируйте происходящее.
Что можно делать
Если придерживаться рекомендаций, то можно спокойно пережить все тяжелые периоды. В нестабильные «темные» даты можно:
- отдыхать и заниматься творчеством;
- молиться и поститься;
- проводить время с близкими;
- помогать нуждающимся;
- работать и посвящать себя хобби.
Астрологи утверждают, что люди, которые рождаются в дни Гекаты, — это личности, обладающие сверхспособностями. Они могут влиять на ход событий и хуже поддаются манипуляциям со стороны темных сил. Обычно, всю свою энергию направляют на помощь человечеству.
Вплоть до того, что если компания, в которой работает такой человек, занимается незаконными делами или руководство неуважительно относится к подчиненным, то велики риски краха бизнеса.