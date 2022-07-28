Мощные магнитные бури накроют Землю: названы даты

Магнитная буря средней интенсивности ожидается в субботу, 30 июля. Она будет не сильно затяжной и уже к вечеру воскресенья магнитосфера начнет успокаиваться.
Об этом пишет styler.
Метеозависимые люди и люди с хроническими заболеваниями могут почувствовать ухудшение самочувствия уже в пятницу вечером — после 18:00.
В дни магнитных бурь могут возникнуть такие неприятные симптомы, как:
- Головные боли и головокружение
- Учащенный пульс, скачки давления
- Тошнота и проблемы с пищеварением
- Боль в мышцах и суставах
- Повышенная усталость, слабость
- Проблемы со сном — сильная сонливость или бессонница
- Апатия, нарушение концентрации, отсутствие сосредоточенности
- Нервозность, агрессивность, раздражительность
- Тревожность, депрессия, перепады настроения
- Обострение хронических заболеваний
Медики рекомендуют придерживаться здорового образа жизни и распорядка дня — нормально высыпаться, употреблять больше овощей и фруктов, пить достаточно воды. От алкоголя, сигарет, нервного и физического перенапряжения стоит отказаться. Желательно пить травяные чаи, а кофе употреблять поменьше.
Старайтесь избегать стрессов. Не стоит выяснять отношения с окружающими, ввязываться в споры. Стоит обязательно погулять на свежем воздухе, но только не по жаре.
Людям с хроническими заболеваниями нужно больше отдыхать и держать под руками необходимые лекарства.