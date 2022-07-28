Мощные магнитные бури накроют Землю: названы даты

15:55, Сегодня
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магнитная буря
Фото: geocenter.info

Магнитная буря средней интенсивности накроет Землю уже в ближайшие выходные. Эти дни могут быть опасными для метеозависимых и пожилых людей, а также для тех, у кого есть хронические заболевания.

Магнитная буря средней интенсивности ожидается в субботу, 30 июля. Она будет не сильно затяжной и уже к вечеру воскресенья магнитосфера начнет успокаиваться.

Об этом пишет styler.

Метеозависимые люди и люди с хроническими заболеваниями могут почувствовать ухудшение самочувствия уже в пятницу вечером — после 18:00.

В дни магнитных бурь могут возникнуть такие неприятные симптомы, как:

  • Головные боли и головокружение
  • Учащенный пульс, скачки давления
  • Тошнота и проблемы с пищеварением
  • Боль в мышцах и суставах
  • Повышенная усталость, слабость
  • Проблемы со сном — сильная сонливость или бессонница
  • Апатия, нарушение концентрации, отсутствие сосредоточенности
  • Нервозность, агрессивность, раздражительность
  • Тревожность, депрессия, перепады настроения
  • Обострение хронических заболеваний

Медики рекомендуют придерживаться здорового образа жизни и распорядка дня — нормально высыпаться, употреблять больше овощей и фруктов, пить достаточно воды. От алкоголя, сигарет, нервного и физического перенапряжения стоит отказаться. Желательно пить травяные чаи, а кофе употреблять поменьше.

Старайтесь избегать стрессов. Не стоит выяснять отношения с окружающими, ввязываться в споры. Стоит обязательно погулять на свежем воздухе, но только не по жаре.

Людям с хроническими заболеваниями нужно больше отдыхать и держать под руками необходимые лекарства.

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Автор материала:
Тали Малкина
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