Можно ли собакам давать кости: ветеринар опроверг опасный для питомцев миф

11:17, Сегодня
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Фото: pixabay.com

Многие привыкли давать своим собакам кости. Однако это делать категорически запрещено, ведь они наносят большой вред организму.

Многие хозяева питомцев считают, что кости для них полезны, ведь это отличный источник кальция. Однако это распространенный миф, к тому же, очень опасный.

Об этом рассказала ветеринар и зоопсихолог Лилия Лободина в Instagram.

Специалист говорит, что кормление сырым мясом и костями опасно для здоровья. Чрезмерное количество подобных продуктов может привести к деформациям костей молодых животных в результате развития вторичного (пищевого) гиперпаратиреоза.

К тому же кальций животные получают из качественного корма и мяса, но в сочетании с другими важными нутриентами.

Кроме того, кости приводят к повреждениям зубов, запорам, кишечной непроходимости, нарушением работы и травмам желудочно-кишечного тракта, глотки, полости рта, из-за чего в большинстве случаев требуется хирургическое вмешательство, предупредила эксперт.

Особенно опасны для животных птичьи кости, ведь они очень острые.

Поэтому следует помнить, что кости в рационе собаки наносят вред, который может привести к необратимым последствиям. Лучше кормить животное натуральными кормами и кашами, а время от времени баловать кусочками мяса.

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