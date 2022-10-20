Можно ли собакам давать кости: ветеринар опроверг опасный для питомцев миф

Многие хозяева питомцев считают, что кости для них полезны, ведь это отличный источник кальция. Однако это распространенный миф, к тому же, очень опасный.

Об этом рассказала ветеринар и зоопсихолог Лилия Лободина в Instagram.

Специалист говорит, что кормление сырым мясом и костями опасно для здоровья. Чрезмерное количество подобных продуктов может привести к деформациям костей молодых животных в результате развития вторичного (пищевого) гиперпаратиреоза.

К тому же кальций животные получают из качественного корма и мяса, но в сочетании с другими важными нутриентами.

Кроме того, кости приводят к повреждениям зубов, запорам, кишечной непроходимости, нарушением работы и травмам желудочно-кишечного тракта, глотки, полости рта, из-за чего в большинстве случаев требуется хирургическое вмешательство, предупредила эксперт.

Особенно опасны для животных птичьи кости, ведь они очень острые.

Поэтому следует помнить, что кости в рационе собаки наносят вред, который может привести к необратимым последствиям. Лучше кормить животное натуральными кормами и кашами, а время от времени баловать кусочками мяса.