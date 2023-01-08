Названы симптомы, при которых лучше временно отказаться от кофе

Врачи рассказали, какие признаки могут сигнализировать, что пора ограничить прием кофе или даже временно отказаться от него.

Большинство из нас привыкли начинать свой день с чашечки кофе. Только она помогает взбодриться и начать активный день. Но оказалось, что некоторым людям стоит быть осторожными с этим напитком.

Об этом предупреждает Prostoway.

Чрезмерное употребление кофе может повредить здоровью. Медики рассказали, сколько кофе можно выпивать в день и когда лучше сделать некоторый перерыв.

В состав кофе входит много биологически активных соединений, одно из которых — кофеин. В каждой порции напитка содержится примерно 100 миллиграмм кофеина. При безопасной дозе для организма в 400 миллиграмм человек может без особых рисков выпивать около четырех чашек. Но иногда разовая порция кофеина бывает 200 миллиграммов, тогда это нужно учитывать.

Врачи назвали четыре основные симптома, которые сигнализируют, что пришло время ограничить употребление кофе или отказаться от него на некоторое время.

Изжога . Кофеин имеет свойство расслаблять нижний пищеводный сфинктер. Из-за этого желудочная кислота свободно попадает в пищевод и провоцирует проблемы.

. Кофеин имеет свойство расслаблять нижний пищеводный сфинктер. Из-за этого желудочная кислота свободно попадает в пищевод и провоцирует проблемы. Проблемы со сном. Ученые подсчитали, что правильно не пить кофе за шесть часов до сна, тогда действие кофеина будет нейтрализовано. При систематических нарушениях сна лучше отказаться от кофе на некоторое время.

Ученые подсчитали, что правильно не пить кофе за шесть часов до сна, тогда действие кофеина будет нейтрализовано. При систематических нарушениях сна лучше отказаться от кофе на некоторое время. Зависимость от кофе. Если вы не можете прожить день без кофе и пьете его автоматически, то у вас выработалась стойкая привычка. Перебороть ее поможет постепенное сокращение дозы. Лучше уменьшать количество выпитого кофе каждый день, пока не избавитесь от зависимости.

Если вы не можете прожить день без кофе и пьете его автоматически, то у вас выработалась стойкая привычка. Перебороть ее поможет постепенное сокращение дозы. Лучше уменьшать количество выпитого кофе каждый день, пока не избавитесь от зависимости. Увеличение веса. Кофе вызывает чувство насыщения, поэтому человек отказаться от полноценного приема пищи. Но чувство голода возникает вновь и крайне острое. Тогда человек съедает большую порцию, что приводит к набору лишнего веса.

Ранее Курсор писал, с какими продуктами нельзя совмещать кофе.