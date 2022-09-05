Неудачные отношения: психологи дали три совета, как пережить расставание

Многие люди после расставания с любимыми чрезмерно страдают. Они могут говорить что-то вроде: «Хотел бы я вернуться в прошлое, чтобы все пошло по-другому», или «Я не знаю, как я смогу выжить без него/нее в моей жизни».

У всех нас есть невероятная способность восстанавливаться даже после самых тяжелых потерь.

Издание Forbes сообщает о трех методах, которые вы можете использовать, чтобы нивелировать боль неудачных отношений.

Неудача в глазах смотрящего

Термин «неудачные отношения» является неправильным. Конечно, отношения могут сложиться не так, как мы надеялись, но это не делает их неудачными. К сожалению, наш мозг склонен классифицировать людей, события и вещи по конкретным, черно-белым категориям. Это помогает нам понять беспорядочный, перегруженный информацией мир, в котором мы живем. В случае «неудачных отношений» важно помнить, что в ситуации всегда больше нюансов, чем ваш мозг хочет принять. Неудачные отношения часто имеют свои мини-успехи.

Возможно, вы узнали о себе что-то, чего не знали до отношений. Возможно, вы занялись новым делом, хобби или рутиной из-за отношений. Возможно, вы увидели новую часть мира или открыли для себя новую здоровую привычку. Возможно, у вас есть лучшее представление о том, что вы хотели бы видеть в своих следующих отношениях.

Делайте все возможное, чтобы не приписывать своим прошлым отношениям оценочные суждения, например, говорить, что «X» был успешным, а «Y» — неудачным. Вместо этого примите нюанс, который можно найти в прошлых отношениях, и учитесь на каждом опыте, хорошем и плохом.

Используйте прошлые отношения как катализатор перемен

После неудачи в отношениях мы можем отказаться от будущих возможностей для самосовершенствования, либо же использовать неудачу как !топливо! для саморазвития. Если вам трудно найти мотивацию, чтобы снова встать на ноги после тяжелого разрыва, терапия может помочь. Часто специалисты в области психического здоровья поможет вам обнаружить, что вы берете на себя слишком много вины за ход событий, которые привели к расколу.

Возможно, вы недооцениваете, как много жизненных перипетий просто не поддается вашему контролю. Такой способ мышления может вызвать проблемы и в других областях, например, в воспитании детей и в профессиональной деятельности.

Приятно напоминать себе, что мы не можем контролировать будущее. Мы не можем контролировать выбор, который делают другие люди. Мы не можем заставить себя войти в реальность, которая может сбыться, а может и не сбыться. Что мы можем контролировать, так это наши мысли, эмоции, действия и поведение. Чем лучше мы управляем своим «кораблем», тем меньше на нас влияет мириады вещей, которые находятся вне нашего контроля.

Не отдавайте романтике больше, чем она того заслуживает

Также важно помнить, что все отношения в жизни имеют смысл. Поэтому, когда мы говорим о «неудачных отношениях», это не обязательно означает неудачный роман. Мы можем пережить крах карьеры или семейные разногласия, которые затрагивают нас так же глубоко, как потерянный роман.

Более того, когда мы переживаем тяжелый разрыв, мы можем найти утешение в отношениях, которые мы разделяем с членами семьи, друзьями и коллегами. Поэтому будьте осторожны, чтобы не поставить свою любовную жизнь на такой пьедестал, который оттолкнет вас от других ваших близких отношений.

Одним из ключей к здоровому образу жизни и долголетию является развитие и поддержание множества сильных точек социальных контактов. Берегите связи, которые у вас есть со всеми людьми в вашей жизни и в обществе. Сила, которую мы черпаем из наших связей с другими, возможно, является нашим самым мощным ресурсом и, безусловно, лучшим противоядием от неудачных отношений.

Вывод

Люди неизбежно приходят и уходят в течение нашей жизни. Чтобы позитивно реагировать на потери в отношениях, сделайте все возможное, чтобы избегать определения чего-либо как «неудачи», размышлять о любых положительных моментах, которые вы можете извлечь из опыта, и дорожить другими социальными связями, используя их как источник силы.

Как сообщал Курсор, израильские ученые выяснили, что солнечный свет может вызывать у людей чувство любви.

Также Курсор писал о том, что пары, которые познакомились через Интернет в таких приложениях как Tinder, в первые 3 года имеют больше шансов развестись, чем те, кто привержен более традиционным отношениям.