Новый год 2023: как украсить дом, чтобы привлечь благополучие

В этот раз мы встречать будем Кролика, причем не простого, а Черного Водяного Кролика. Отталкиваться стоит именно от этого факта, поскольку правила украшения дома диктуются Восточным календарем и философией фэн-шуй, которые очень тесно связаны.

Выбор цвета

Черный Кролик не говорит о том, что дом нужно оформлять в мрачном стиле. В этот раз нужно действовать в противовес животному покровителю. Эксперты области биоэнергетики настоятельно советуют использовать больше светлых тонов в украшении дома. Можно, конечно, добавить немного черного. Допускается игра с контрастом, но без выделения этого цвета как основного.

Помимо черного цвета стихию Воды подчеркивает и привлекает синий, голубой, зеленый, белый. Все эти цвета должны быть в вашем доме в изобилии.

Привлекайте детей

Кролик — достаточно семейный Восточный талисман, поэтому при украшении дома важно давать свободу самовыражения вашим детям. Можете дать им полную свободу действий в рамках их личных комнат. Также очень важно просить детей о помощи в формировании новогодней атмосферы и во всем доме. Считается, что если к декорированию приложит руку ребенок, встреча Нового года будет более благоприятной.

Освещение и гирлянды

Если вы не любите гирлянды, то придется это исправить. Водную стихию придется разбавить ярким светом, символизирующим Огонь. Повесьте побольше гирлянд — особенно там, где мало света. Это должно будет помочь вам прогнать уныние, тоску и усталость. Также перед встречей нового 2023 года желательно поменять лампочки в доме на более мощные.

Не используйте подвесные элементы декора

В этот рас не стоит использовать игрушки и украшения, которые свисают с потолка. Вместо этого лучше сфокусироваться на украшении дома посредством использования настольных и настенных игрушек, картин. С точки зрения фэн-шуй это будет лучший выбор.

Используйте натуральные материалы

Кролик не любит пластик. Металл не подойдет из-за того, что он плохо сочетается с Водной стихией. Лучший выбор на встречу 2023 года — это деревянные игрушки и украшения. Также можно использовать глиняные изделия. Можно использовать ветки живой елки, а также настоящие шишки.