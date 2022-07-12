Первая помощь при укусе слепня

Эксперты рассказали, какие экстренные меры нужно принять при укусе слепня и в каких случаях нужно срочно обратиться к врачам после такого происшествия.

Укусы насекомых — это неотъемлемая часть отдыха на природе, поэтому нужно научиться правильно себя вести в экстренной ситуации.

Специалисты дали рекомендации, как провести срочную обработку места укуса слепня. Сразу после укуса возникает местный отек, сильное жжение и зуд, в некоторых случаях может добавиться головокружение и даже попадание инфекции.

Сразу к месту укуса нужно приложить холодный компресс или какой-то охлажденный предмет, подойдет даже бутылка с водой. Это снизит болевые ощущения, а также жжение.

Затем рекомендуется промыть место укуса водой с мылом. Желательно использовать прохладную воду, а мыло без добавок: хозяйственное или антибактериальное.

Затем продезинфицируйте поврежденный участок кожи антисептиком, спиртом или перекисью. Если присутствуют аллергические симптомы, то срочно обратиться к врачу.

Если же симптомов нет, то примите меры для домашнего лечения от укуса:

приложите компресс с содой или борной кислотой;

стерильную салфетку пропитайте соком подорожника и прикладывайте к месту укуса;

убрать отек поможет сок полыни.

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