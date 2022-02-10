Подарки на 14 февраля, которые несут беды: что нельзя дарить

Что ни в коем случае нельзя дарить на День святого Валентина.

Об этом сообщает «Главред».

С подарками связаны различные приметы. Считается, что некоторые вещи лучше никогда не дарить, потому что счастья они не принесут (а скорее, наоборот). Если вы не верите в приметы, о них все равно лучше помнить, чтобы ненароком не расстроить любимого человека (вдруг он верит в приметы).

Каждый мужчина хочет порадовать свою вторую половинку идеальным подарком, но категорически не стоит это делать с острыми предметами. Даже если женщине очень нужна такая вещь, ее покупать не стоит. Ножи, ножницы, иголки, и другие предметы накапливают в себе только негатив, который принесет бедность в дом.

Запрещено на 14 февраля дарить часы, даже электронные. Такой подарок принесет ссоры и разлуку с любимым человеком.

По словам экспертов, не самым хорошим подарком будет преподнесенный алкоголь. Этот подарок сулит проблемы со здоровьем.

Нельзя дарить женщинам жемчуг, особенно девушкам, которые еще не вышли замуж. Такие украшения символизируют слезы.

Не самым удачным подарком на 14 февраля будет подаренное нижнее белье. По примете, такой подарок сулит измены и разочарования. Лучше подарить сертификат в магазин, тогда ваша вторая половинка сможет лично приобрести себе презент.

Чтобы в вашей жизни не случилось разлуки с любимым человеком, ссоры и беды нельзя дарить шарфы, головные уборы и фотографии. Такие вещи очень опасны для любящих пар.

Также стоит помнить, что запрещено дарить на 14 февраля желтые розы. Хоть и говорят, что это к разлуке, но такие цветы обладают не столь положительной энергетикой в праздник любви. Барбарис или хлопок в букетах цветов принесет обиду и разочарования. Нельзя дарить сухоцветы и цветы, которые вызывают головную боль. А еще есть цветы, которые не сильно принято дарить женщинам. К ним относятся гвоздики, гладиолусы, каллы и бордовые розы.