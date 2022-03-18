Полнолуние 18 марта в канун весеннего равноденствия: что нельзя делать

18 марта, незадолго до Дня весеннего равноденствия, которое выпадает на 20 марта, наступит первое весеннее полнолуние в 2022 году. Чем уникален этот период, как правильно себя вести, что можно, а что не нужно делать, узнайте в нашей статье.

Об этом пишет Сегодня.

Особенности полнолуния 18 марта

Итак, утром 18 марта, в 9 часов 18 минут по киевскому времени состоится полнолуние, которое имеет сразу несколько названий: Воронья Луна, Штормовая Луна, Луна Ветров, Луна Семян, Сочная Луна, а также Постная Луна. Последнее название оправдано тем, что в этот период как раз проходит Великий пост – самый длительный и суровый в году.

Полнолуние 18 марта пройдет под знаком зодиака Дева , который способствует практичному и рациональному настроению. Дева делает людей более ответственными и дисциплинированными. В это время легче идет работа, требующая большой точности действий, внимательности и сосредоточенности.

Помните, что в период полнолуния и несколько дней после него люди не всегда могут принимать правильные решения , а потому подвержены ошибкам.

Как себя вести во время полнолуния 18 марта

Полнолуние под знаком Девы подходит для работы, где требуется точность вплоть до педантичности, семь раз отмерить, прежде чем отрезать.

вплоть до педантичности, семь раз отмерить, прежде чем отрезать. Хорошо пройдут финансовые, торговые, банковские операции , варианты ошибок в расчетах сведены к минимуму.

, варианты ошибок в расчетах сведены к минимуму. Знак Девы заставляет более внимательно относиться к мелочам, которые в другие дни кажутся совершенно неважными.

относиться к мелочам, которые в другие дни кажутся совершенно неважными. В этот период благоприятно учиться, познавать новое, повышать квалификацию – знания будут легко усваиваться.

Что нельзя делать во время полнолуния 18 марта