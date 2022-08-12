Роковое полнолуние в августе 2022: что запрещено делать и как избежать проблем

Эзотерики говорят, что ваши эмоции будут «бить через край», а совладать с ними окажется непростой задачей. Импульсивность в общении, необдуманные поступки, резкие высказывания и непрогнозируемые действия — все это принесет с собой августовская полная луна.

Потребность в эмоциональной свободе почувствуют практически все, а людям захочется освободиться от прежних оков. Тем не менее, находиться в одиночестве не рекомендуется — будучи в социуме, вам будет легче понять и услышать себя, а также отпустить все негативные эмоции.

Что делать в полнолуние 2022

В этом месяце астрологи рекомендуют посвятить день полной луны следующим занятиям:

романтике и семейному времяпрепровождению;

творчеству и чтению книг;

сбору лекарственных трав;

отдыху и путешествиям;

гаданиям и магическим ритуалам;

медитациям и познанию себя;

обучению и работе.

Лучшее, что вы можете сделать — это направить энергию полной луны на самообразование. Вселенная будет благосклонна к тем, кто готов двигаться вперед, приобретать новые навыки и знания.

Что нельзя делать в полнолуние 2022

Согласно народным приметам и данным эзотериков, 12 августа стоит обратить пристальное внимание на икры ног, лодыжки, голени, ахиллово сухожилие, мышцы предплечья, гормоны щитовидной железы. Именно эти части тела и органы будут наиболее чувствительными, а также могут обостриться хронические заболевания.

Кроме того, в полнолуние не рекомендуется:

обращаться к знахарям и колдунам;

ссориться, сплетничать, завидовать;

проводить хирургические операции;

посещать церковь;

общаться с негативными людьми;

отказывать кому-либо в помощи.

Полная луна последнего месяца лета поможет вам осознать, чего вы хотите на самом деле. Это идеальное время для того, чтобы отпустить все волнующие вас эмоции или события и начать жизнь с чистого листа.