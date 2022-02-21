Самая сильная зеркальная дата в году: что строго запрещено делать 22.02.2022

Важно помнить, как нельзя себя вести в этот особенный день.

22.02.2022 — особенный день еще и потому, что это дата-палиндром — она читается одинаково с обеих сторон. За последние тысячу лет таких дат было всего 60. Астрологи и нумерологи говорят, что в этот день нужно загадывать желания, планировать судьбоносные вещи. Ведь этот день может принести вам невероятную удачу.

22 февраля быть предельно внимательными и следить за любыми знаками Вселенной.

Что нельзя делать:

Ругаться, ревновать, конфликтовать — это очень опасно, ведь негативный посыл во Вселенную может вам навредить в будущем.

Желать зла сгоряча — может обернуться против желающего.

Проявлять негатив, агрессию, обижать людей, особенно близких — все это может вернуться в стократном размере.

Загадывать желания, которые качаются других людей или направлены на что-то плохое.

Считается, что этот день — самый лучший в 2022 году, чтобы загадывать заветное желание. Самое удачное время в 22:22.