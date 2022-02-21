Самая сильная зеркальная дата в году: что строго запрещено делать 22.02.2022

18:50, Вчера
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Астрология
Фото: pixabay.com

22 февраля 2022 года нас ждет уникальная зеркальная дата, которая считается самой сильной в году. Энергетически мощный день способен как решить многие наши проблемы, исполнить мечты и желания, так и наоборот — навредить.

Важно помнить, как нельзя себя вести в этот особенный день.

Об этом пишет РБК.

22.02.2022 — особенный день еще и потому, что это дата-палиндром — она читается одинаково с обеих сторон. За последние тысячу лет таких дат было всего 60. Астрологи и нумерологи говорят, что в этот день нужно загадывать желания, планировать судьбоносные вещи. Ведь этот день может принести вам невероятную удачу.

22 февраля быть предельно внимательными и следить за любыми знаками Вселенной.

Что нельзя делать:

  • Ругаться, ревновать, конфликтовать — это очень опасно, ведь негативный посыл во Вселенную может вам навредить в будущем.
  • Желать зла сгоряча — может обернуться против желающего.
  • Проявлять негатив, агрессию, обижать людей, особенно близких — все это может вернуться в стократном размере.
  • Загадывать желания, которые качаются других людей или направлены на что-то плохое.

Считается, что этот день — самый лучший в 2022 году, чтобы загадывать заветное желание. Самое удачное время в 22:22.

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Автор материала:
Тали Малкина
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