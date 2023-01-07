Соединение Солнца и Меркурия 7 января 2023: главные опасности этого дня

Это один из двух неблагоприятных дней января. Он окажется достаточно опасным, но не только из-за соединения Меркурия и Солнца. В эту субботу также будет Полнолуние, которое может в значительной степени усилить этот неблагоприятный аспект.

Повышение негативной энергетики

Негатив будет браться буквально из ниоткуда. Многие люди могут стать более враждебными к окружающим. Не стоит пытаться отыскать причину такого поведения. Скорее всего, вы не сможете найти её, поскольку её попросту не существует. Меркурий и Солнце будут провоцировать рост негатива стихийно и непредсказуемо. Обижаться на это точно не стоит.

Появление хаоса

Многие события в этот день будут происходить случайно и спонтанно. Ждать от этого дня какой-то предсказуемости точно не стоит. Вместо этого лучше настроиться на оптимистичный лад и не фокусироваться на неприятных моментах. Хаос будет ощущаться во всем — в том числе и в переменах в настроении.

Проблемы с работой и бизнесом

Источником проблем в работе и бизнесе станет агрессивно настроенный Меркурий. Именно из-за него в эту субботу будут срываться дела, появляться трудности, а также снизится мотивация. Если вам хочется остаться на плаву в делах, то не стоит делать двух вещей: рисковать и совершать дорогостоящие покупки.

Предательства

Люди 7 января будут гораздо чаще идти на предательства и обман ради наживы и достижения поставленных целей. Осуждать кого-то и пытаться восстановить справедливость не стоит даже и пытаться. Гораздо проще дать возможность Вселенной самой решать, кого и как наказать за подобные поступки. Кармическая справедливость все равно настигнет тех, кто нарушит баланс добра и зла в худшую сторону.

Проблемы в пути

Солнце и Меркурий, которые сливаются в соединении, часто приводят к тому, что у людей начинают возникать проблемы в дороге. Это касается не только тех, кто много времени проводит за рулем, но даже тех, кто ездит на работу и с работы на метро или автобусе.