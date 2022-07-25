Солнечные очки: офтальмологи предупредили о скрытых рисках

Длительное ношение очков даже с высокой степенью защиты от ультрафиолета крайне нежелательно. Это приводит к потере глазами естественной способности защищаться от ярких солнечных лучей.

Многим известно, что очки должны быть качественными, с защитой от ультрафиолета, поэтому к выбору этого аксессуара следует подходить очень серьезно.

Однако врач-офтальмолог Владимир Агеев предупредил, что даже самые лучшие, дорогие и качественные линзы нельзя использовать постоянно, написал greenpost.

В таком случае глаза привыкают к защите, и сами уже не справятся солнечным светом. Они просто теряют природную способность защищать зрачки от слишком яркого света.

Врач пояснил, что в тех случаях, когда вы можете обходиться без очков, лучше воздержитесь.

«Если вы носите очки при недостаточной яркости солнечного света, то глаза быстро устают. Они находятся в состоянии перенапряжения, и это провоцирует головные боли. Эта рекомендация очень важна для тех, кто страдает от мигрени», — объяснил Владимир Агеев.

Офтальмолог обратил внимание, что выбор солнцезащитных очков должен быть основан на их функциональности. В линзах должен обязательно присутствовать UV-фильтр, иначе очки спровоцируют проблемами со зрением.

«Если форма и модель очень понравились, но по уровню защиты очки имеют явные минусы из-за недостаточного покрытия линз, то вы можете, конечно, купить такие очки. Однако их можно носить не более пары часов в день. Линзы, пропускающие ультрафиолет, концентрируют его луч на саму сетчатку», – предупредил врач.

Агеев рассказал, что носить линзы с яркой подсветкой в течение длительного времени также не рекомендовано. Такие линзы переутомляют глаза, провоцируют головные боли и раздражительность.

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