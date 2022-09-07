Ученые выяснили, почему кошки будят своих хозяев так рано и что с этим делать

Кошки могут менять свои периоды активности, чтобы подстроиться под человека. Но в этом им нужно помочь, говорят специалисты.

Ученые Сьюзан Хейзел и Джулия Хеннинг из Университета Аделаиды, Австралия дали свои советы, что нужно изменить в отношениях с кошкой, чтобы она не будила вас рано утром.

Об этом сообщает The Conversation.

Сьюзан Хейзел и Джулия Хеннинг из Университета Аделаиды называют три основные причины почему так происходит и как решить эту проблему.

Чувство голода является одной из самым популярных причин, из-за которой кошка или кот будит человека ранним утром.

В основном хозяин кошки, который хочет еще поспать, конечно же покормит домашнего любимца. Но это только усугубит проблему. Для кошки это будет означать, что если будить вас в это время, то можно всегда получить еду, говорит Хейзел.

Для того, чтобы этой проблемы не возникало, нужно обеспечить кошку едой на целый день. Также можно очень хорошо покормить животное перед тем, как вы будете ложится спать, и кошка тоже будет готовиться ко сну. Главное, чтобы это был очень сытный ужин.

У кошки нет установленного распорядка дня — еще одна частая причина. Исследования показывают, что кошки любят предсказуемость. Если в их жизни все происходит четко по расписанию, то это снижает у них уровень стресса. Чтобы установить правильный распорядок дня для кошки, сделайте так, чтобы время приема пищи, игры с кошкой и процедуры ухода за животным, происходили максимально в одно и то же время каждый день.

Кошки очень не любят, когда меняется расстановка предметов, которые играют важную роль в их жизни. Это касается даже когтеточки.

У кошки слишком много неизрасходованной энергии. Кошки любят не только иногда поспать днем, но еще им очень нравится играть и активно двигаться. По словам ученых, нужно дать кошке различные игрушки или другие предметы, с которыми животное могло бы постоянно взаимодействовать. Особенно это важно, когда вас часто не бывает дома днем.

Важно помнить, что кошкам очень легко становится скучно. Поэтому в одну и ту же игру нужно постоянно вносить новые элементы. Также не играйте с кошкой перед сном, чтобы она не стала слишком активной.