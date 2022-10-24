Зоопсихологи выяснили, что собак нужно воспитывать как детей

Исследователи из Университета штата Орегон обнаружили, что чувствительность к потребностям и чувствам щенка необходима для того, чтобы он стал общительной и умной собакой.

Исследование было опубликовано в журнале Animal Cognition.

Ученые пригласили к исследованию 48 владельцев собак, которых попросили пройти опрос о стиле воспитания домашних животных, а затем оценить поведение собак в лаборатории. Доказано, что стиль воспитания щенка может предсказать личность взрослой собаки.

Основываясь на первоначальных опросах, исследователи разделили владельцев собак на три группы, аналогичные категориям, используемым в исследованиях воспитания: авторитетные (высокие ожидания, высокая чувствительность), авторитетные (высокие ожидания, низкая чувствительность) и снисходительные (низкие ожидания, высокая чувствительность).

В целом собаки с авторитетными владельцами имели самый высокий уровень привязанности и были очень социальными по сравнению с собаками с авторитарными или снисходительными владельцами. Более того, они оказались самыми умными: решить задачу-головоломку смогли только собаки солидных владельцев.