Солнечная активность будет средней.

Согласно прогнозу синоптиков, в четверг, 5 октября, на большей части территории нашей страны температура воздуха не изменится. Ожидается облачная погода и слабый ветер до 3,2 м/с. Атмосферное давление не изменится, а солнечная активность будет средней.

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: +26°С днем, +19°С ночью;

Тель-Авив: +30°С днем, +22°С ночью;

Хайфа: +28°С днем, +20°С ночью;

Беэр-Шева: +29°С днем, +19°С ночью;

Эйлат: +34°С днем, +24°С ночью;

Ашдод: +29°С днем, +22°С ночью.

На пляжах Израиля температура воды составит:

Южное побережье: вода прогрета до 29°С. Легкое волнение, высота волн 50-70 см. Ветер юго-западный, скорость 10-25 км/ч.

Северное побережье: вода прогрета до 28°С. Легкое волнение, высота волн 50-70 см. Ветер юго-западный, скорость 10-25 км/ч.

Пляжи Красного моря: вода прогрета до 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 20-35 км/ч.

Пляжи Кинерета: вода прогрета до 28°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 5-20 км/ч.

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