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Израильтян предупредили о похолодании – когда ждать изменения погоды

22:00, Вчера
Погода, Новости Израиля
пасмурная погода облака тучи фото
Фото: depositphotos.com
Солнечная активность будет высокой.

Согласно прогнозу синоптиков, в среду, 13 сентября, на большей части территории нашей страны похолодает. Ожидается ясная погода и слабый ветер до 5,0 м/с. Атмосферное давление не изменится, а солнечная активность будет высокой.

Температура воздуха по городам Израиля:

  • Иерусалим: +27°С днем, +19°С ночью;
  • Тель-Авив: +31°С днем, +25°С ночью;
  • Хайфа: +29°С днем, +21°С ночью;
  • Беэр-Шева: +33°С днем, +24°С ночью;
  • Эйлат: +37°С днем, +28°С ночью;
  • Ашдод: +31°С днем, +25°С ночью.

На пляжах Израиля температура воды составит:

  • Южное побережье: вода прогрета до 30°С. Легкое волнение, высота волн 60-90 см. Ветер восточный, скорость 15-25 км/ч.
  • Северное побережье: вода прогрета до 29°С. Легкое волнение, высота волн 60-90 см. Ветер северный, скорость 15-25 км/ч.
  • Пляжи Красного моря: вода прогрета до 28°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 15-20 км/ч.
  • Пляжи Кинерета: вода прогрета до 30°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 5-15 км/ч.

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