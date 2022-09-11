Погода в Израиле на 12 сентября: сильная жара сохранится

12 сентября на большей части территории Израиля температура будет оставаться без изменений, ясно, слабый ветер до 4.5 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность высокая.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: ясно, +29°С днем, +19°С ночью;
- Тель-Авив: ясно, +31°С днем, +21°С ночью;
- Хайфа: ясно, +27°С днем, +20°С ночью;
- Беэр Шева: ясно, +33°С днем, +19°С ночью;
- Эйлат: ясно, +38°С днем, +26°С ночью.
На пляжах Израиля температура воды 12 сентября составит:
- Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 29°С. Легкое волнение, высота волн 40-70 см. Ветер западный, скорость 15-25 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 29°С. Легкое волнение, высота волн 80-110 см. Ветер западный, скорость 10-30 км/ч.
- Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 27°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 15-35 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 31°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.
Ранее Курсор писал, что новый лабораторный эксперимент показал, что при экстремальных температурах и давлениях комбинация железа, углерода и воды — всех потенциальных ингредиентов, обнаруженных на границе ядра и мантии, — может образовывать алмаз.