Погода в Израиле на 12 сентября: сильная жара сохранится

По прогнозам метеорологов, в понедельник на большей части территории страны температура будет оставаться без изменений.

12 сентября на большей части территории Израиля температура будет оставаться без изменений, ясно, слабый ветер до 4.5 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность высокая.

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: ясно, +29°С днем, +19°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +31°С днем, +21°С ночью;

Хайфа: ясно, +27°С днем, +20°С ночью;

Беэр Шева: ясно, +33°С днем, +19°С ночью;

Эйлат: ясно, +38°С днем, +26°С ночью.

На пляжах Израиля температура воды 12 сентября составит:

Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 29°С. Легкое волнение, высота волн 40-70 см. Ветер западный, скорость 15-25 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 29°С. Легкое волнение, высота волн 40-70 см. Ветер западный, скорость 15-25 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 29°С. Легкое волнение, высота волн 80-110 см. Ветер западный, скорость 10-30 км/ч.

: вода прогрета до 29°С. Легкое волнение, высота волн 80-110 см. Ветер западный, скорость 10-30 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 27°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 15-35 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 27°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 15-35 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 31°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.

Ранее Курсор писал, что новый лабораторный эксперимент показал, что при экстремальных температурах и давлениях комбинация железа, углерода и воды — всех потенциальных ингредиентов, обнаруженных на границе ядра и мантии, — может образовывать алмаз.