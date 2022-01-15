Прогноз погоды на 16 января, воскресенье: дождь

Синоптики сделали прогноз погоды на воскресенье, 16 января. Завтра на большей части территории страны температура без изменений, пасмурно, дождь, слабый ветер до 4.9 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность низкая.

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: дождь, +7°С днем, +1°С ночью;

Тель-Авив: небольшой дождь, +14°С днем, +6°С ночью;

Хайфа: дождь, +11°С днем, +4°С ночью;

Беэр Шева: небольшой дождь, +13°С днем, +5°С ночью;

Эйлат: переменная облачность, +18°С днем, +9°С ночью;

Тверия: дождь, +13°С днем, +8°С ночью.

На пляжах Израиля температура воды 16 января составит:

Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 18°С. Шторм, высота волн 260-340 см. Ветер северный, скорость 25-50 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 18°С. Шторм, высота волн 260-340 см. Ветер северный, скорость 25-50 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 19°С. Сильное волнение, высота волн 220-340 см. Ветер северный, скорость 25-50 км/ч.

: вода прогрета до 19°С. Сильное волнение, высота волн 220-340 см. Ветер северный, скорость 25-50 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 22°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер западный, скорость 15-30 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 22°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер западный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Кинерета: вода в Галилейском море — около 18°С. Легкое волнение, высота волн 30-50 см. Ветер западный, скорость 10-20 км/ч.

Температура воды в Мертвом море в районе 21°С.

Напомним, в ООН признали климатические изменения глобальной угрозой. По словам главы ООН Антониу Гутерриша, человечество должно к концу столетия осуществить задачу недопущения роста мировой температуры больше чем на 1,5 градуса. При этом Гутерриш подчеркнул, что мировое сообщество должно быть готово оказать помощь странам и отдельным людям, которые пострадают в результате изменения климата.

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