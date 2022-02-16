Прогноз погоды на 17 февраля, четверг: переменная облачность

Израильские метеорологи опубликовали прогноз погоды на завтра. На большей части территории страны температура останется без изменений.

Синоптики сделали прогноз погоды на четверг, 17 февраля. Завтра на большей части территории страны температура без изменений, пасмурно, легкий ветер до 3.2 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность средняя.

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: переменная облачность, +15°С днем, +5°С ночью;

Тель-Авив: переменная облачность, +19°С днем, +8°С ночью;

Хайфа: переменная облачность, +15°С днем, +7°С ночью;

Беэр Шева: переменная облачность, +19°С днем, +4°С ночью;

Эйлат: переменная облачность, +21°С днем, +10°С ночью;

Тверия: переменная облачность, +20°С днем, +10°С ночью.

На пляжах Израиля температура воды 17 февраля составит:

Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 17°С. Легкое волнение, высота волн 50-80 см. Ветер южный, скорость 10-30 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 17°С. Легкое волнение, высота волн 50-80 см. Ветер южный, скорость 10-30 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 17°С. Легкое волнение, высота волн 50-80 см. Ветер южный, скорость 15-30 км/ч.

: вода прогрета до 17°С. Легкое волнение, высота волн 50-80 см. Ветер южный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 22°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 20-30 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 22°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 20-30 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 18°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер южный, скорость 10-20 км/ч.

Температура воды в Мертвом море в районе 17°С.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что метеорологическая служба Великобритании сообщает о суровых погодных условиях. В последнее время на Земле разыгралась настоящая война суровой погоды с человеческой цивилизацией. Сообщается, что датский шторм «Малик» обрушится на береговую линию Великобритании.

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