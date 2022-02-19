Прогноз погоды на 20 февраля, воскресенье: переменная облачность, местами дождь

Израильские метеорологи сделали прогноз погоды на завтра. На большей части территории страны ожидается повышение температуры.

Синоптики сделали прогноз погоды на воскресенье, 20 февраля. Завтра на большей части территории страны повышение температуры, переменная облачность, слабый ветер до 4.6 м/с. Атмосферное давление — небольшое повышение. Солнечная активность средняя.

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: дождь, +13°С днем, +6°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +19°С днем, +11°С ночью;

Хайфа: малооблачно, +15°С днем, +10°С ночью;

Беэр Шева: дождь, +18°С днем, +8°С ночью;

Эйлат: переменная облачность, +19°С днем, +11°С ночью;

Тверия: малооблачно, +21°С днем, +11°С ночью.

На пляжах Израиля температура воды 20 февраля составит:

Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 17°С. Сильное волнение, высота волн 90-140 см. Ветер северный, скорость 15-25 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 17°С. Сильное волнение, высота волн 90-140 см. Ветер северный, скорость 15-25 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 17°С. Сильное волнение, высота волн 90-140 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.

: вода прогрета до 17°С. Сильное волнение, высота волн 90-140 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 22°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 15-25 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 22°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 15-25 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 16°С. Легкое волнение, высота волн 40-60 см. Ветер юго-восточный, скорость 15-25 км/ч.

Температура воды в Мертвом море в районе 17°С.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что метеорологическая служба Великобритании сообщает о суровых погодных условиях. В последнее время на Земле разыгралась настоящая война суровой погоды с человеческой цивилизацией. Сообщается, что датский шторм «Малик» обрушится на береговую линию Великобритании.

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