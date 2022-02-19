Прогноз погоды на 20 февраля, воскресенье: переменная облачность, местами дождь

Синоптики сделали прогноз погоды на воскресенье, 20 февраля. Завтра на большей части территории страны повышение температуры, переменная облачность, слабый ветер до 4.6 м/с. Атмосферное давление — небольшое повышение. Солнечная активность средняя.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: дождь, +13°С днем, +6°С ночью;
- Тель-Авив: ясно, +19°С днем, +11°С ночью;
- Хайфа: малооблачно, +15°С днем, +10°С ночью;
- Беэр Шева: дождь, +18°С днем, +8°С ночью;
- Эйлат: переменная облачность, +19°С днем, +11°С ночью;
- Тверия: малооблачно, +21°С днем, +11°С ночью.
На пляжах Израиля температура воды 20 февраля составит:
- Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 17°С. Сильное волнение, высота волн 90-140 см. Ветер северный, скорость 15-25 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 17°С. Сильное волнение, высота волн 90-140 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.
- Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 22°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 15-25 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 16°С. Легкое волнение, высота волн 40-60 см. Ветер юго-восточный, скорость 15-25 км/ч.
Температура воды в Мертвом море в районе 17°С.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что метеорологическая служба Великобритании сообщает о суровых погодных условиях. В последнее время на Земле разыгралась настоящая война суровой погоды с человеческой цивилизацией. Сообщается, что датский шторм «Малик» обрушится на береговую линию Великобритании.
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