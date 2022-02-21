Прогноз погоды на 22 февраля, вторник: переменная облачность

Израильский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на завтра. На большей части территории страны температура останется без изменений, а осадков не предвидится.

Синоптики сделали прогноз погоды на вторник, 22 февраля. Завтра на большей части территории страны температура без изменений, облачно, легкий ветер до 3.0 м/с. Атмосферное давление — небольшое понижение. Солнечная активность средняя.

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: малооблачно, +17°С днем, +8°С ночью;

Тель-Авив: переменная облачность, +20°С днем, +9°С ночью;

Хайфа: переменная облачность, +16°С днем, +8°С ночью;

Беэр Шева: переменная облачность, +22°С днем, +7°С ночью;

Эйлат: переменная облачность, +25°С днем, +11°С ночью;

Тверия: переменная облачность, +22°С днем, +11°С ночью.

На пляжах Израиля температура воды 22 февраля составит:

Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 18°С. Легкое волнение, высота волн 40-80 см. Ветерзападный, скорость 10-25 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 18°С. Легкое волнение, высота волн 40-80 см. Ветерзападный, скорость 10-25 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 18°С. Легкое волнение, высота волн 40-80 см. Ветерзападный, скорость 10-25 км/ч.

: вода прогрета до 18°С. Легкое волнение, высота волн 40-80 см. Ветерзападный, скорость 10-25 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер .го-западный, скорость 15-25 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер .го-западный, скорость 15-25 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 18°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер восточный, скорость 10-20 км/ч.

Температура воды в Мертвом море в районе 18°С.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что метеорологическая служба Великобритании сообщает о суровых погодных условиях. В последнее время на Земле разыгралась настоящая война суровой погоды с человеческой цивилизацией. Сообщается, что датский шторм «Малик» обрушится на береговую линию Великобритании.

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