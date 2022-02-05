Прогноз погоды на 6 февраля, воскресенье: переменная облачность

Синоптики сделали прогноз погоды на завтра. Ожидается повышение температуры, облачно. Солнечная активность средняя. Температура воды в Мертвом море составит 18°С.

Синоптики сделали прогноз погоды на воскресенье, 6 февраля. Завтра на большей части территории страны повышение температуры, облачно, слабый ветер до 3.9 м/с. Атмосферное давление — небольшое повышение. Солнечная активность средняя.

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: переменная облачность, +11С днем, +5°С ночью;

Тель-Авив: переменная облачность, +17°С днем, +10°С ночью;

Хайфа: переменная облачность, +14°С днем, +8°С ночью;

Беэр Шева: переменная облачность, +16°С днем, +6°С ночью;

Эйлат: ясно, +19°С днем, +8°С ночью;

Тверия: переменная облачность, +18°С днем, +10°С ночью.

На пляжах Израиля температура воды 6 февраля составит:

Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 18°С. Сильное волнение, высота волн 100-180 см. Ветер юго-западный, скорость 15-25 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 18°С. Сильное волнение, высота волн 100-180 см. Ветер юго-западный, скорость 15-25 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 17°С. Сильное волнение, высота волн 100-180 см. Ветер юго-западный, скорость 15-25 км/ч.

: вода прогрета до 17°С. Сильное волнение, высота волн 100-180 см. Ветер юго-западный, скорость 15-25 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 22°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер юго-восточный, скорость 15-25 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 22°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер юго-восточный, скорость 15-25 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 19°С. Легкое волнение, высота волн 30-50 см.

Ветер юго-западный, скорость 10-20 км/ч.

Температура воды в Мертвом море в районе 18°С.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что метеорологическая служба Великобритании сообщает о суровых погодных условиях. В последнее время на Земле разыгралась настоящая война суровой погоды с человеческой цивилизацией. Сообщается, что датский шторм «Малик» обрушится на береговую линию Великобритании.

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