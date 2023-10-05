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Прогноз погоды на 6 октября: ясно, слабый ветер

22:50, Сегодня
Погода, Новости Израиля
солнце, погода
Фото: Pixabay
Солнечная активность будет средней.

Согласно прогнозу синоптиков, в пятницу, 6 октября, на большей части территории нашей страны температура воздуха не изменится. Ожидается облачная погода и слабый ветер до 5,0 м/с. Атмосферное давление не изменится, а солнечная активность будет средней.

Температура воздуха по городам Израиля:

  • Иерусалим: +27°С днем, +18°С ночью;
  • Тель-Авив: +29°С днем, +22°С ночью;
  • Хайфа: +28°С днем, +21°С ночью;
  • Беэр-Шева: +31°С днем, +21°С ночью;
  • Эйлат: +35°С днем, +24°С ночью;
  • Ашдод: +29°С днем, +23°С ночью.

На пляжах Израиля температура воды составит:

  • Южное побережье: вода прогрета до 28°С. Сильное волнение, высота волн 60-130 см. Ветер северо-восточный, скорость 10-30 км/ч.
  • Северное побережье: вода прогрета до 28°С. Сильное волнение, высота волн 60-130 см. Ветер северо-восточный, скорость 10-30 км/ч.
  • Пляжи Красного моря: вода прогрета до 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер юго-восточный, скорость 15-25 км/ч.
  • Пляжи Кинерета: вода прогрета до 28°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер южный, скорость 5-10 км/ч.

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