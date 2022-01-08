Прогноз погоды на 9 января, воскресенье: переменная облачность, местами дождь

Синоптики сделали прогноз погоды на воскресенье, 9 января. Завтра на большей части территории страны температура без изменений, ясно, слабый ветер до 4.2 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность средняя.

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: переменная облачность, дождь, +17°С днем, +6°С ночью;

Тель-Авив: переменная облачность, +19°С днем, +10°С ночью;

Хайфа: ясно, +17°С днем, +9°С ночью;

Беэр Шева: переменная облачность, +21°С днем, +8°С ночью;

Эйлат: дождь, гроза, +23°С днем, +14°С ночью;

Тверия: переменная облачность, +23°С днем, +12°С ночью.

На пляжах Израиля температура воды 9 января составит:

Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 19°С. Шторм, высота волн 40-180 см. Ветер южный, скорость 15-35 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 19°С. Шторм, высота волн 40-180 см. Ветер южный, скорость 15-35 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 19°С. Шторм, высота волн 40-180 см. Ветер южный, скорость 15-35 км/ч.

: вода прогрета до 19°С. Шторм, высота волн 40-180 см. Ветер южный, скорость 15-35 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 22°С. Легкое волнение, высота волн 50-100 см. Ветер южный, скорость 10-25 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 22°С. Легкое волнение, высота волн 50-100 см. Ветер южный, скорость 10-25 км/ч. Пляжи Кинерета: вода в Галилейском море — около 19°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер южный, скорость 10-25 км/ч.

Температура воды в Мертвом море в районе 21°С.

Напомним, в ООН признали климатические изменения глобальной угрозой. По словам главы ООН Антониу Гутерриша, человечество должно к концу столетия осуществить задачу недопущения роста мировой температуры больше чем на 1,5 градуса. При этом Гутерриш подчеркнул, что мировое сообщество должно быть готово оказать помощь странам и отдельным людям, которые пострадают в результате изменения климата.

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