Прогноз погоды в Израиле на 10 августа: солнечно, слабый ветер

22:02, Сегодня
Погода
тель-авив пляж водные развлечения фото
Фото: Yossi Aloni/Flash90

В израильском гидрометцентре предоставили погодные данные на 10 августа, согласно которым завтра на всей территории Израиля будет ясная и маловетреная погода.

Синоптики сделали прогноз погоды на среду, 9 августа. Завтра на большей части территории страны температура без изменений, ясно, слабый ветер до 5.0 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность очень высокая.

Температура воздуха по городам Израиля:

  • Иерусалим: ясно, +30°С днем, +19°С ночью;
  • Тель-Авив: малооблачно, +32°С днем, +25°С ночью;
  • Хайфа: ясно, +28°С днем, +20°С ночью;
  • Беэр Шева: ясно, +34°С днем, +22°С ночью;
  • Эйлат: ясно, +40°С днем, +28°С ночью;
  • Тверия: ясно, +36°С днем, +25°С ночью.

На пляжах Израиля температура воды 9 августа составит:

  • Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 31°С. Легкое волнение, высота волн 60-80 см.
    Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.
  • Северное побережье: вода прогрета до 30°С. Легкое волнение, высота волн 80-100 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.
  • Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 28°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
    Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.
  • Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 30°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.

Температура воды в Мертвом море в районе 30°С.

Курсор писал ранее, что уровень воды в озере Кинерет достиг почти рекордных показателей.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
Орли Шендт
ТЭГИ: