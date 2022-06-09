Прогноз погоды в Израиле на 10 июня: тепло и ясно

Синоптики составили прогноз погоды на понедельник, 10 июня. Завтра на большей части территории страны температура без изменений, ясно, слабый ветер до 5.0 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность экстремальная.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: ясно, +32°С днем, +22°С ночью;
- Тель-Авив: ясно, +31°С днем, +21°С ночью;
- Хайфа: ясно, +27°С днем, +20°С ночью;
- Беэр Шева: ясно, +37°С днем, +21°С ночью;
- Эйлат: ясно, +42°С днем, +27°С ночью;
- Тверия: ясно, +37°С днем, +23°С ночью.
На пляжах Израиля температура воды 10 июня составит:
- Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 24°С. Легкое волнение, высота волн 40-80 см.
Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 24°С. Легкое волнение, высота волн 40-80 см.
Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.
- Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 25°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 24°С. Легкое волнение, высота волн 30-50 см.
Ветер юго-западный, скорость 10-25 км/ч.
«Курсор» ранее передавал, что усиление жары повышает смертность в Израиле.
Также сообщалось, что изменение климата может быть более быстрым, чем прогнозировалось.