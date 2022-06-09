Прогноз погоды в Израиле на 10 июня: тепло и ясно

Фото: Yossi Aloni/Flash90

В израильском гидрометцентре предоставили погодные данные на завтра, согласно которым температура слегка повысится. Ожидается жаркая, ясная погода.

Синоптики составили прогноз погоды на понедельник, 10 июня. Завтра на большей части территории страны температура без изменений, ясно, слабый ветер до 5.0 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность экстремальная. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: ясно, +32°С днем, +22°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +31°С днем, +21°С ночью;

Хайфа: ясно, +27°С днем, +20°С ночью;

Беэр Шева: ясно, +37°С днем, +21°С ночью;

Эйлат: ясно, +42°С днем, +27°С ночью;

Тверия: ясно, +37°С днем, +23°С ночью. На пляжах Израиля температура воды 10 июня составит: Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 24°С. Легкое волнение, высота волн 40-80 см.

Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 24°С. Легкое волнение, высота волн 40-80 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 24°С. Легкое волнение, высота волн 40-80 см.

Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.

: вода прогрета до 24°С. Легкое волнение, высота волн 40-80 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 25°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.

Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 25°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 24°С. Легкое волнение, высота волн 30-50 см.

Ветер юго-западный, скорость 10-25 км/ч. «Курсор» ранее передавал, что усиление жары повышает смертность в Израиле. Также сообщалось, что изменение климата может быть более быстрым, чем прогнозировалось.

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Автор материала: Аарон Шендецкий