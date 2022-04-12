Прогноз погоды в Израиле на 13 апреля: переменная облачность

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Израильские метеорологи опубликовали погодные данные на 13 апреля, согласно которым завтра на всей территории Израиля ожидается солнечная теплая погода, однако будет облачно.

Согласно прогнозу синоптиков, 13 апреля в Израиле будет тепло и солнечно. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: переменная облачность, +26°С днем, +12°С ночью;

Тель-Авив: переменная облачность, +22°С днем, +13°С ночью;

Хайфа: переменная облачность, +19°С днем, +11°С ночью;

Беэр Шева: переменная облачность +29°С днем, +12°С ночью;

Эйлат: ясно, +36°С днем, +19°С ночью;

Тверия: ясно, +26°С днем, +15°С ночью. На пляжах Израиля температура воды 11 апреля составит: Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 19°С. Легкое волнение, высота волн 10-60 см. Ветер северный, скорость 10-20 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 19°С. Легкое волнение, высота волн 10-60 см. Ветер северный, скорость 10-20 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 19°С. Легкое волнение, высота волн 10-60 см. Ветер северный, скорость 10-20 км/ч.

: вода прогрета до 19°С. Легкое волнение, высота волн 10-60 см. Ветер северный, скорость 10-20 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 21°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 20-35 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 21°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 20-35 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 17°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер западный, скорость 10-20 км/ч. Температура воды в Мертвом море в районе 27°С. «Курсор» писал ранее, что уровень воды в озере Кинерет достиг почти рекордных показателей.

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Автор материала: Кати Адхам