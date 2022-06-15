Прогноз погоды в Израиле на 16 июня: преимущественно ясная погода

22:02, Сегодня
Погода
Погода в Израиле иллюстрация
Фото: Maor Kinsbursky/Flash90

В израильском гидрометцентре предоставили погодные данные на завтра, согласно которым температура слегка повысится. Ожидается жаркая погода, в некоторых городах будет облачно.

Синоптики составили прогноз погоды на четверг, 16 июня. Завтра на большей части территории страны температура без изменений, ясно, слабый ветер до 5.0 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность сильная.

Температура воздуха по городам Израиля:

  • Иерусалим: ясно, +27°С днем, +15°С ночью;
  • Тель-Авив: малооблачно, +29°С днем, +20°С ночью;
  • Хайфа: малооблачно, +25°С днем, +18°С ночью;
  • Беэр Шева: ясно, +32°С днем, +28°С ночью;
  • Эйлат: ясно, +38°С днем, +25С ночью;
  • Тверия: ясно, +33°С днем, +15°С ночью.

На пляжах Израиля температура воды 16 июня составит:

  • Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 24°С. Легкое волнение, высота волн 40-80 см.
    Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.
  • Северное побережье: вода прогрета до 24°С. Легкое волнение, высота волн 40-80 см.
    Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.
  • Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 25°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
    Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.
  • Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 24°С. Легкое волнение, высота волн 30-50 см.
    Ветер юго-западный, скорость 10-25 км/ч.

«Курсор» ранее передавал, что усиление жары повышает смертность в Израиле.

Также сообщалось, что изменение климата может быть более быстрым, чем прогнозировалось.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
Кати Адхам
ТЭГИ:
Читайте также