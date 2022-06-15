Прогноз погоды в Израиле на 16 июня: преимущественно ясная погода

Фото: Maor Kinsbursky/Flash90

В израильском гидрометцентре предоставили погодные данные на завтра, согласно которым температура слегка повысится. Ожидается жаркая погода, в некоторых городах будет облачно.

Синоптики составили прогноз погоды на четверг, 16 июня. Завтра на большей части территории страны температура без изменений, ясно, слабый ветер до 5.0 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность сильная. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: ясно, +27°С днем, +15°С ночью;

Тель-Авив: малооблачно, +29°С днем, +20°С ночью;

Хайфа: малооблачно, +25°С днем, +18°С ночью;

Беэр Шева: ясно, +32°С днем, +28°С ночью;

Эйлат: ясно, +38°С днем, +25С ночью;

Тверия: ясно, +33°С днем, +15°С ночью. На пляжах Израиля температура воды 16 июня составит: Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 24°С. Легкое волнение, высота волн 40-80 см.

Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 24°С. Легкое волнение, высота волн 40-80 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 24°С. Легкое волнение, высота волн 40-80 см.

Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.

: вода прогрета до 24°С. Легкое волнение, высота волн 40-80 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 25°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.

Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 25°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 24°С. Легкое волнение, высота волн 30-50 см.

Ветер юго-западный, скорость 10-25 км/ч. «Курсор» ранее передавал, что усиление жары повышает смертность в Израиле. Также сообщалось, что изменение климата может быть более быстрым, чем прогнозировалось.

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Автор материала: Кати Адхам