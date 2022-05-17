Прогноз погоды в Израиле на 18 мая: ясно и тепло

Синоптики сделали прогноз погоды на среду, 18 мая. Завтра на большей части территории страны повышение температуры, ясно, слабый ветер до 4.7 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность очень высокая.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: ясно, +25°С днем, +15°С ночью;
- Тель-Авив: ясно, +25°С днем, +17°С ночью;
- Хайфа: ясно, +21°С днем, +15°С ночью;
- Беэр Шева: ясно, +30°С днем, +16°С ночью;
- Эйлат: переменная облачность, +34°С днем, +21°С ночью;
- Тверия: ясно, +302°С днем, +19°С ночью.
На пляжах Израиля температура воды 18 мая составит:
- Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 21°С. Легкое волнение, высота волн 50-70 см. Ветер южный, скорость 5-15 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 21°С. Легкое волнение, высота волн 50-70 см. Ветер южный, скорость 5-15 км/ч.
- Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 10-25 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 21°С. Легкое волнение, высота волн 30-50 см. Ветер южный, скорость 10-20 км/ч.
Температура воды в Мертвом море в районе 21°С.
Курсор писал ранее, что уровень воды в озере Кинерет достиг почти рекордных показателей.