Прогноз погоды в Израиле на 19 мая: ясно и тепло

Синоптики сделали прогноз погоды на среду, 19 мая. Завтра на большей части территории страны температура без изменений, ясно, слабый ветер до 4.6 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность очень высокая.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: ясно, +27°С днем, +17°С ночью;
- Тель-Авив: ясно, +26°С днем, +16°С ночью;
- Хайфа: ясно, +22°С днем, +14°С ночью;
- Беэр Шева: ясно, +32°С днем, +15°С ночью;
- Эйлат: переменная облачность, +36°С днем, +21°С ночью;
- Тверия: ясно, +32°С днем, +18°С ночью.
На пляжах Израиля температура воды 19 мая составит:
- Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 22°С. Легкое волнение, высота волн 40-70 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 21°С. Легкое волнение, высота волн 40-70 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.
- Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 24°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 20-40 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 24°С. Легкое волнение, высота волн 30-80 см. Ветер юго-западный, скорость 10-35 км/ч.
Температура воды в Мертвом море в районе 21°С.
Курсор писал ранее, что уровень воды в озере Кинерет достиг почти рекордных показателей.