Прогноз погоды в Израиле на 29 апреля: ясно и тепло

Фото: Maor Kinsbursky/Flash90

В израильском гидрометцентре предоставили погодные данные на 29 апреля, согласно которым завтра на всей территории Израиля будет солнечная погода.

Синоптики сделали прогноз погоды на пятницу, 29 апреля. Завтра на большей части территории страны повышение температуры, ясно, слабый ветер до 3.4 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность очень высокая. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: переменная облачность, +30°С днем, +18°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +26°С днем, +13°С ночью;

Хайфа: ясно, +22°С днем, +12°С ночью;

Беэр Шева: ясно, +34°С днем, +13°С ночью;

Эйлат: переменная облачность, +35°С днем, +21°С ночью;

Тверия: ясно, +35°С днем, +17°С ночью. На пляжах Израиля температура воды 29 апреля составит: Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 20°С. Легкое волнение, высота волн 30-70 см. Ветер юго-восточный, скорость 15-35 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 20°С. Легкое волнение, высота волн 30-70 см. Ветер юго-восточный, скорость 15-35 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 20°С. Легкое волнение, высота волн 30-70 см. Ветер юго-восточный, скорость 15-35 км/ч.

: вода прогрета до 20°С. Легкое волнение, высота волн 30-70 см. Ветер юго-восточный, скорость 15-35 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 22°С. Легкое волнение, высота волн 20-60 см. Ветер восточный, скорость 15-25 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 22°С. Легкое волнение, высота волн 20-60 см. Ветер восточный, скорость 15-25 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 19°С. Легкое волнение, высота волн 30-50 см. Ветер западный, скорость 10-20 км/ч. Температура воды в Мертвом море в районе 21°С. Курсор писал ранее, что уровень воды в озере Кинерет достиг почти рекордных показателей.

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Автор материала: Аарон Шендецкий