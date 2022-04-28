Прогноз погоды в Израиле на 29 апреля: ясно и тепло

Синоптики сделали прогноз погоды на пятницу, 29 апреля. Завтра на большей части территории страны повышение температуры, ясно, слабый ветер до 3.4 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность очень высокая.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: переменная облачность, +30°С днем, +18°С ночью;
- Тель-Авив: ясно, +26°С днем, +13°С ночью;
- Хайфа: ясно, +22°С днем, +12°С ночью;
- Беэр Шева: ясно, +34°С днем, +13°С ночью;
- Эйлат: переменная облачность, +35°С днем, +21°С ночью;
- Тверия: ясно, +35°С днем, +17°С ночью.
На пляжах Израиля температура воды 29 апреля составит:
- Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 20°С. Легкое волнение, высота волн 30-70 см. Ветер юго-восточный, скорость 15-35 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 20°С. Легкое волнение, высота волн 30-70 см. Ветер юго-восточный, скорость 15-35 км/ч.
- Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 22°С. Легкое волнение, высота волн 20-60 см. Ветер восточный, скорость 15-25 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 19°С. Легкое волнение, высота волн 30-50 см. Ветер западный, скорость 10-20 км/ч.
Температура воды в Мертвом море в районе 21°С.
Курсор писал ранее, что уровень воды в озере Кинерет достиг почти рекордных показателей.