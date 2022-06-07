Прогноз погоды в Израиле на 8 июня: жарко и безоблачно

22:32, 07 июня 2022
Погода, Новости Израиля
Пляжи фото
Фото: pixabay.com

В израильском гидрометцентре предоставили погодные данные на 8 июня, согласно которым температура слегка поднимется. Также ожидается теплая, безоблачная погода.

Синоптики составили прогноз погоды на понедельник, 8 июня. Завтра на большей части территории страны температура без изменений, ясно, слабый ветер до 4.9 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность очень высокая.

Температура воздуха по городам Израиля:

  • Иерусалим: ясно, +28°С днем, +19°С ночью;
  • Тель-Авив: ясно, +29°С днем, +20°С ночью;
  • Хайфа: ясно, +25°С днем, +18°С ночью;
  • Беэр Шева: ясно, +34°С днем, +19°С ночью;
  • Эйлат: ясно, +40°С днем, +26°С ночью;
  • Тверия: ясно, +35°С днем, +21°С ночью.

На пляжах Израиля температура воды 8 июня составит:

  • Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 25°С. Легкое волнение, высота волн 50-100 см.
    Ветер юго-западный, скорость 15-25 км/ч.
  • Северное побережье: вода прогрета до 25°С. Легкое волнение, высота волн 50-100 см.
    Ветер юго-западный, скорость 15-25 км/ч.
  • Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 22°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
    Ветер юго-западный, скорость 15-35 км/ч.
  • Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 27°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см.
    Ветер юго-западный, скорость 10-25 км/ч.

«Курсор» ранее передавал, что усиление жары повышает смертность в Израиле.

Также сообщалось, что изменение климата может быть более быстрым, чем прогнозировалось.

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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