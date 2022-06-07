Прогноз погоды в Израиле на 8 июня: жарко и безоблачно

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В израильском гидрометцентре предоставили погодные данные на 8 июня, согласно которым температура слегка поднимется. Также ожидается теплая, безоблачная погода.

Синоптики составили прогноз погоды на понедельник, 8 июня. Завтра на большей части территории страны температура без изменений, ясно, слабый ветер до 4.9 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность очень высокая. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: ясно, +28°С днем, +19°С ночью;

Тель-Авив: ясно, +29°С днем, +20°С ночью;

Хайфа: ясно, +25°С днем, +18°С ночью;

Беэр Шева: ясно, +34°С днем, +19°С ночью;

Эйлат: ясно, +40°С днем, +26°С ночью;

Тверия: ясно, +35°С днем, +21°С ночью. На пляжах Израиля температура воды 8 июня составит: Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 25°С. Легкое волнение, высота волн 50-100 см.

Ветер юго-западный, скорость 15-25 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 25°С. Легкое волнение, высота волн 50-100 см. Ветер юго-западный, скорость 15-25 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 25°С. Легкое волнение, высота волн 50-100 см.

Ветер юго-западный, скорость 15-25 км/ч.

: вода прогрета до 25°С. Легкое волнение, высота волн 50-100 см. Ветер юго-западный, скорость 15-25 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 22°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.

Ветер юго-западный, скорость 15-35 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 22°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер юго-западный, скорость 15-35 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 27°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см.

Ветер юго-западный, скорость 10-25 км/ч. «Курсор» ранее передавал, что усиление жары повышает смертность в Израиле. Также сообщалось, что изменение климата может быть более быстрым, чем прогнозировалось.

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Автор материала: Аарон Шендецкий