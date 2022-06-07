Прогноз погоды в Израиле на 8 июня: жарко и безоблачно

Синоптики составили прогноз погоды на понедельник, 8 июня. Завтра на большей части территории страны температура без изменений, ясно, слабый ветер до 4.9 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность очень высокая.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: ясно, +28°С днем, +19°С ночью;
- Тель-Авив: ясно, +29°С днем, +20°С ночью;
- Хайфа: ясно, +25°С днем, +18°С ночью;
- Беэр Шева: ясно, +34°С днем, +19°С ночью;
- Эйлат: ясно, +40°С днем, +26°С ночью;
- Тверия: ясно, +35°С днем, +21°С ночью.
На пляжах Израиля температура воды 8 июня составит:
- Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 25°С. Легкое волнение, высота волн 50-100 см.
Ветер юго-западный, скорость 15-25 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 25°С. Легкое волнение, высота волн 50-100 см.
Ветер юго-западный, скорость 15-25 км/ч.
- Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 22°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
Ветер юго-западный, скорость 15-35 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 27°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см.
Ветер юго-западный, скорость 10-25 км/ч.
«Курсор» ранее передавал, что усиление жары повышает смертность в Израиле.
Также сообщалось, что изменение климата может быть более быстрым, чем прогнозировалось.