Астрономы обнаружили в космосе туманность «с щупальцами»

Фото этого космического объекта были показаны в Instagram.

Ученые показали вид на Южную Крабовидную туманность с «щупальцами». Эту туманность также называют Hen 2-104. Она находится в нескольких тысячах световых лет от Земли.

У нее есть сразу две структуры, которые вместе напоминают форму песочных часов. Туманность создана двумя врезающимися звездами. Этот «дуэт» состоит из стареющей звезды-«красного гиганта» и уже сгоревшей звезды-«белого карлика».

Ознакомиться с фото можно ниже:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hubble Space Telescope (@nasahubble)

Отметим, что Hen 2-104 является протопланетной туманностью, которая расположилась в созвездии Центавра. Размер яркой центральной структуры туманности около 0,5 светового года.

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