7 погибших, десятки раненых после обрушения валуна в Бразилии

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что ВМС направили группу по оказанию помощи, чтобы присоединиться к поисково-спасательным работам.

Валун рухнул и упал на три лодки в бразильском штате Минас-Жерайс, в результате чего семь человек погибли и по меньшей мере 32 получили ранения.

Об этом сообщают «Национальные новости Израиля»

По данным источника, девять человек травмированы серьезно. Власти заявили, что три человека все еще числятся пропавшими без вести. По словам Ромеу Зема, губернатора штата Минас-Жерайс, не имеющего выхода к морю, на юго-востоке Бразилии, скала на озере Фурнаш в Капитолии расшаталась из-за проливных дождей.

Полковник Эдгард Эстево, командир пожарной охраны штата Минас-Жерайс, заявил на пресс-конференции, что поиски пропавших без вести будут продолжены, но водолазы прекратят свои поиски ночью в целях безопасности. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что ВМС направили группу по оказанию помощи, чтобы присоединиться к поисково-спасательным работам.

Ранее Курсор сообщал, что бразильский журналист извинился за то, что позволил себе антисемитское высказывание.

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