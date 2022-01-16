Мощное извержение вулкана на Тонге нанесло «значительный ущерб»

Сильное извержение вулкана в Тонге, вызвавшее волну цунами вокруг Тихого океана, нанесло «значительный ущерб» столице островного государства и засыпало ее пылью, но в полной мере это не было видно, поскольку в воскресенье связь все еще была отключена.

Об этом сообщает france24.com.

Извержение в субботу было настолько мощным, что оно было зарегистрировано во всем мире, вызвав цунами, затопившее побережье Тихого океана от Японии до США. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что столица Нукуалофа понесла «значительный» ущерб, добавив, что сообщений о травмах или смерти не поступало, но полная оценка пока невозможна из-за отключенных линий связи.

«Цунами оказало значительное воздействие на береговую полосу на северной стороне Нукуалофа, лодки и большие валуны были выброшены на берег», — сказала Ардерн

По ее словам, Тонга нуждалась в воде: «Облако пепла вызвало загрязнение». О повреждениях на отдаленных островах ничего не сообщается, и Новая Зеландия отправит разведывательный самолет ВВС, «как только позволят атмосферные условия», — написали в Твиттере Силы обороны страны.

Ранее Курсор сообщал, что на Ла-Пальме прекратилось извержение вулкана, длившееся в течение 85 дней

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