Данные по вакцине от Омикрона будут доступны в марте – генеральный директор Moderna

Вакцина дорабатывается, она должна поступить в клинику в ближайшие недели.

Вакцина-кандидат Moderna Inc против Омикрона начнет клиническую разработку в ближайшие несколько недель, и компания ожидает, что сможет поделиться данными с регулирующими органами примерно в марте.

Об этом заявил в понедельник генеральный директор Стефан Бансель, — передает jpost.com.

«Вакцина дорабатывается, она должна поступить в клинику в ближайшие недели. Мы надеемся, что в марте мы сможем получить данные, чтобы поделиться с регулирующими органами, чтобы определить следующие шаги», — сказал Бансел.

Moderna также разрабатывает единую вакцину, которая сочетает в себе бустерную дозу против COVID-19 с экспериментальной прививкой от гриппа. Бансел сказал, что в лучшем случае комбинированная вакцина против COVID/гриппа будет доступна к осени 2023 года, по крайней мере, в некоторых странах.

Многие страны уже предлагают третью дозу вакцины против COVID-19 своим гражданам, особенно пожилым людям и людям с ослабленным иммунитетом, а Израиль начал предлагать своим гражданам четвертую дозу.

Ранее в январе генеральный директор Moderna заявил, что людям может понадобиться четвертая прививка осенью 2022 года, поскольку эффективность бустеров против COVID-19, вероятно, снизится в течение следующих нескольких месяцев.

Ранее Курсор сообщал, что Франция рекомендует молодым людям отказаться от прививки препаратом Moderna.

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