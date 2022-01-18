НАТО — Россия: Столтенберг сделал предложение РФ

Генеральный секретарь подчеркнул, что, если Россия применит силу против Украины, ей это дорого обойдется.

Йенс Столтенберг, Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора, предложил представителям России снова встретиться в формате НАТО – РФ.

Столтенберг сделал соответствующее заявление в Берлине на пресс-конференции с Олафом Шольцем, канцлером Германии.

По словам, Йенса Столтенберга, сейчас главная задача – это достижение прогресса в политическом продвижении. Генеральный секретарь отметил, что страны-участники НАТО готовы встретиться с представителями России.

По словам Столтенберга, он инициировал ряд встреч, которые должны пройти в ближайшее время. По его мнению, такие переговоры должны помочь отыскать путь вперед и избежать военной атаки против Украины.

Генеральный секретарь подчеркнул, что, если Россия применит силу против Украины, ей это дорого обойдется. По его словам, в данном случае речь идет о финансовых, политических и экономических санкциях. Столтенберг добавил, что страны-члены оказывают Украине поддержку, а она имеет право на переход к самозащите, как любое суверенное государство.

Ранее Курсор сообщал, что НАТО встретится с Украиной перед переговорами с Россией.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.