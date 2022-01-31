Еврейская община Украины в опасности из-за того, что российские войска накапливают припасы на границе

Из-за деликатности вопроса и того факта, что у Израиля хорошие рабочие отношения с двумя странами, официальные лица действуют осторожно, чтобы не создать впечатление, что они принимают чью-либо сторону.

Вероятное вторжение российских войск на территорию Украины взволновало мир, поскольку лидеры и эксперты пытаются угадать следующие шаги президента России Владимира Путина и предотвратить то, что может стать крупнейшей военной акцией в Европе со времен мировой войны.

Об этом сообщает JNS.

Для Израиля основное внимание и забота сосредоточены на украинской еврейской общине в Донбассе, где евреи жили относительно свободно и безопасно. Теперь их жизни может угрожать смертельная опасность, поскольку они окажутся под перекрестным огнем, если разразится война между Украиной и Россией.

В прошлое воскресенье израильское правительство созвало ряд высокопоставленных чиновников, чтобы обсудить планы на случай непредвиденных обстоятельств по немедленной абсорбции украинских евреев, если возникнет острая необходимость. По оценкам еврейских организаций, около 75 000 украинцев, живущих в восточной части страны, многие из которых пожилые, имеют право на получение израильского гражданства в соответствии с Законом о возвращении, который разрешает иммиграцию тем, у кого есть один еврейский дедушка или бабушка.

Марк Левин, исполнительный вице-председатель и генеральный директор Национальной коалиции в поддержку евразийского еврейства, сказал, что «внимательно следит за ситуацией». Он сказал, что надеется не увидеть военного вторжения, но признал, что решение «все зависит от одного человека». Украинцы настолько уверены в том, что Россия начнет нападение, что даже мирные жители берутся за оружие, чтобы защитить свою родину.

Ранее Курсор сообщал, что Украина заявляет, что Владимир Путин пытается разжечь панику.

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